美前國務卿蓬佩奧「終於脫離失業」　網酸：也只剩它會僱用你

▲美國前國務卿龐培歐(圖/路透社)

記者邱晟軒/綜合報導

美國「福斯新聞台」(Fox News)宣布,將聘請前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)擔任新聞撰稿人,將在旗下所有平台上提供專業觀點與分析,並將於當地時間9日的「FOX&Friends」節目中首度亮相。

現年56歲的共和黨籍蓬佩奧,出生於加利福尼亞州橙縣,西點軍校畢業,曾任美國陸軍軍官、堪薩斯州聯邦眾議員和中央情報局局長,在2018年4月加入川普團隊,成為第70任國務卿,直至川普敗選後,在2020年1月20日卸任。

對於此次加盟,蓬佩奧也在推特表示,將會坦率地讓觀眾明白地緣政治、國際關係及「美國優先」(the America First)政策,這些政策將對整個國家前景提供了繁榮與安全的方向。

蓬佩奧是繼白宮前新聞秘書凱萊麥肯奈妮(Kayleigh McEnany)、首席經濟顧問拉里庫德洛(Larry Kudlow)後,最新加入福斯電視台的前川普政府官員。

對於蓬佩奧卸任後找到新工作的消息,部分美國網友毫不領情嘲諷,蓬佩奧加入福斯新聞(普遍認為是最挺川普政府的媒體),「為什麼我完全不意外」,更有網友狠酸,「看來全美也只剩下那個地方會僱用你了」、「又多了一個能不看福斯新聞的理由了」、「騙了4年還不夠嗎」。

In this new role at @FoxNews, I intend to give viewers a candid, no-nonsense look at geopolitics, international relations and the America First policies that helped chart the course for American prosperity and security.https://t.co/pZf9dFVXj6