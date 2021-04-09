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美前國務卿蓬佩奧「終於脫離失業」　網酸：也只剩它會僱用你

▲▼ 。（圖／路透）

▲美國前國務卿龐培歐（圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

美國「福斯新聞台」（Fox News）宣布，將聘請前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）擔任新聞撰稿人，將在旗下所有平台上提供專業觀點與分析，並將於當地時間9日的「FOX＆Friends」節目中首度亮相。

現年56歲的共和黨籍蓬佩奧，出生於加利福尼亞州橙縣，西點軍校畢業，曾任美國陸軍軍官、堪薩斯州聯邦眾議員和中央情報局局長，在2018年4月加入川普團隊，成為第70任國務卿，直至川普敗選後，在2020年1月20日卸任。

對於此次加盟，蓬佩奧也在推特表示，將會坦率地讓觀眾明白地緣政治、國際關係及「美國優先」（the America First）政策，這些政策將對整個國家前景提供了繁榮與安全的方向。

蓬佩奧是繼白宮前新聞秘書凱萊麥肯奈妮（Kayleigh McEnany）、首席經濟顧問拉里庫德洛（Larry Kudlow）後，最新加入福斯電視台的前川普政府官員。

對於蓬佩奧卸任後找到新工作的消息，部分美國網友毫不領情嘲諷，蓬佩奧加入福斯新聞（普遍認為是最挺川普政府的媒體），「為什麼我完全不意外」，更有網友狠酸，「看來全美也只剩下那個地方會僱用你了」、「又多了一個能不看福斯新聞的理由了」、「騙了4年還不夠嗎」。

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