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她16歲甜交男友！「懷孕8個月」遭殺害慘死　3屍4命滅口案曝光

▲▼男子因聘金殺害17歲懷孕女友。（圖／翻攝自微博）

▲男子因聘金殺害17歲懷孕女友。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南17歲劉姓少女國中一畢業，就與大6歲的羅姓男子談戀愛，之後還跟著男友離開家鄉外出工作。幾週前，因無法忍受羅男的家暴逃回家，沒想到，她和爺爺奶奶在3月30日竟被男友殘忍屠殺。據悉，她已懷有8個月身孕。網傳，這起恐怖殺人案的動機是因聘金。

綜合陸媒報導，3月31日，湖南邵陽發生了一起嚴重的殺人案件，一男子將懷孕女友及其祖父母殺害，事故導致3屍4命，情節惡劣，引起網友們的熱烈討論。

死者劉女今年只有17歲，與23歲的男子羅男談戀愛，如今已經有8個月的身孕。在案發之前，兩人因商談聘金問題發生矛盾，此外女方也受不了自己多次被家暴，所以便回了老家，堅決要與羅男分手。

在案發當天早晨，23歲的羅男帶著一名朋友來到了劉女家，與劉女及其家人進行聘金的談判。在商量的過程中，雙方爆發矛盾，羅男竟持刀將劉女的爺爺奶奶殺死，解決2人後，就上樓來到劉女的房間，用被子將女友活活捂死，此時死者肚子中還有羅男8個月大的孩子。

在作案之後，羅男在劉女的房間內抽了15根菸，隨後逃走。在抓到罪犯之前，武崗市公安局還曾經發過協查通報，懸賞5萬元（人民幣，下同）搜捕羅男及其團同夥。最終，在當天下午4點左右，警方在當地一網吧抓到了羅男的朋友，之後將躲在山中的羅男抓捕歸案。

3月31日晚上，當地的公安機關發布了警情通報，兇手羅男和他的同夥已經被抓捕歸案，目前案件還在進一步的辦理。

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