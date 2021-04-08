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影／狂女喊「槍決蔡英文」竟是國中師！　曾拍奇特教學片冒名台師大

記者蕭羽耘／綜合報導

一位自稱夏學理助理的廖明玲8日釋出影片，她在火車上指控「蔡英文殺人魔，入監槍決」引發風波。事實上，廖明玲曾在4年前稱自己是「台師大國際時尚管理研究所」，並在個人平台發布「特別」的教學影片，當年台師甚至發聲明急切割，主張涉侵權並要求下架影片。不過，現在影片高達近15萬點閱且設為公開。

警方今天獲報，有網友在臉書留言「槍斃蔡英文」，甚至還在普悠瑪列車上拍嗆聲短片上傳YouTube，警方事後追查，鎖定女子當時搭乘普悠瑪列車北上，警方也在宜蘭站鎖定當事人，當列車抵達松山站將人請回鐵警刑大說明。

▼自稱夏學理助理的廖明玲在火車上自拍影片，指控蔡英文主使太魯閣事故。（圖／廖明玲）

▲▼自稱夏學理助理的廖明玲在火車上自拍影片，指控蔡英文主使太魯閣事故，是要害死前資深媒體人彭文正。（圖／廖明玲）

該名網友是廖明玲身分同時也遭起底，她在4年前曾上過新聞版面。據了解，廖明玲在2017年是新北市一名國中音樂教師，因一支名為「2017台灣師大國際時尚管理研究所：流行&時尚美感教學法研發啟程曲」影片爆紅。 影片中，廖明玲改編知名韓國歌曲，還用誇張的肢體語言教學，在網路上引起討論。

由於影片標題註記是台師大國際時尚管理研究所，廖明玲遭到校方發聲明切割，跟該系一點關係都沒有，要求下架相關內容。據了解，廖明玲一度將影片設為私人瀏覽，但又悄悄改回公開。

▼台師大聲明。（圖／翻攝自台師大臉書）

▲▼台師大聲明。（圖／翻攝自台師大臉書）

記者實際上網搜尋發現，影片至今累積近15萬點閱，留言數超過300則，針對特別的教學風格，有人留言「我好害怕」、「這批很純喔，給我來一點」、「ㄎㄧㄤ」；還有自稱曾經被廖明玲教過的學生留言「我是妳國中學生，我真的覺得你要看醫生」，也可見知名YouTuber黃大謙寫下「嘆為觀止」。

ET快訊
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女YouTuber嗆「槍決蔡英文」竟是國中師　拍奇特教學片冒
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