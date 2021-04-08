獨／驚爆10秒內幕！司機員接預警來不及煞　監測功能列調查重點

▲太魯閣號途經出軌事故現場，雖台鐵建置的邊坡預警系統發揮功效，發出警報轉通知列車，但因反應時間不足，憾事仍發生。（圖／記者林振民攝）

記者張君豪、黃宥寧／台北報導

台鐵太魯閣號事故釀50死逾200傷，據檢警調查及運安會公布資料，李義祥的工程車9時許墜落軌道，司機員袁淳修耗盡生命最後4秒全力踩下煞車並閃燈鳴笛，但因車速高達126公里，根本無法煞停，而李義祥在貨車墜落後，根本沒撥電話報警、也沒打給台鐵示警，但據了解，「撞擊的前10秒，列車確實有收到危險警示」。

▲太魯閣號出軌車體嚴重變形，搜救隊員正在車體內搜救。（圖／記者郭世賢翻攝）

透過列車行車紀錄器，專案小組發現台鐵近年建置的「邊坡全自動監視預警系統」在工程車滑落軌道時確實發揮功效，並偵測到軌道墜落異物發出警報，台鐵中控中心確實有發送軌道異物警訊給司機員，但遺憾的是，異物警報發送到列車司機員控制面板時，袁淳修已剩僅約10秒鐘反應時間，袁堅守崗位依緊急程序啟動煞車並鳴笛開閃燈示警。

▲台鐵建置的全自動邊坡軌道監控有發出警報，但無法挽回悲劇，效益有待後續評估。（圖／翻設畫面）

但檢警案發後解析出事列車自動防護系統數據，發現列車當時時速高達126公里，10秒預警時間根本來不及把重達滿載接近360噸的列車煞停，另太魯閣號駛出和仁隧道後，距離清水隧道前的出事地點僅有250公尺距離，以列車時速130公里計算，駕駛能夠反應的時間只有6.9秒，但列車要完全煞停則至少需要16.6秒。

檢警研析，台鐵裝設的自動監視預警系統確實有發生作用，卻仍無法阻止這起重大意外發生，究竟是台鐵裝設的軌道自動監視系統，預警時間不夠讓列車司機員完成煞停，還是系統訊號傳遞時有時間誤差導致縮短反應時間，甚至是台鐵系統採購人謀不臧，檢警也已列為後續調查的重點方向。

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