台鐵「救命電話」民眾狂打測試！粉專PO文籲：已造成佔線問題

記者李佳蓉／綜合報導

台鐵太魯閣號事故釀50死，案情逐漸明朗化！在意外發生後，網友也好奇若第一時間看到鐵軌上有障礙物，該如何通報最快？台鐵官網指出，若有類似情況可直接撥打救命電話「0800-800-333」。今日卻在粉專告急：「民眾測試來電，已造成佔線問題」，呼籲大眾將緊急通報電話留給需要的人。

▲和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

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台鐵表示，為即時排除路線障礙物問題，提供一支24小時緊急通報電話，若民眾發現「軌道、平交道、橋樑及隧道」有障礙物，可透過電話專線「0800-800-333」直通調度總所，調度員也能立即用無線電通知線上列車。

▲台鐵粉專強調「請勿撥打測試緊急通報電話」。（圖／截自《fun臺鐵》粉專）

但近日調度所卻接到多通民眾「測試來電」的電話，已造成佔線問題！台鐵粉專再三呼籲：「請將緊急通報電話留給真正需要的人，勿隨意撥打佔線，以免憾事再度發生。」

台鐵客服電話，一般服務諮詢即旅客申訴電話：0800-765-888（限市話）02-2191-0096（市話、手機）；24小時緊急通報電話0800-800-333，僅限發現軌道、平交道、橋樑及隧道等有障礙物之通報專用