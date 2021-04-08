倒數1天！ 2021屏東三大日音樂節　9日晚盛大登場

▲2021屏東三大日音樂節9日晚在縣立體育館草地登場 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下一同）

記者陳崑福／屏東報導

由屏東縣政府打造的「屏東三大日音樂節」，將於4月9日至11日每晚7點到9點於屏東縣立體育館前草地開唱。今年3日主題分別為「經典回憶那年代」、「文青悠遊練繾綣」及「搖滾熱血來朝拜」，卡司陣容相當堅，歡迎樂迷一同前來嗨翻現場!

▲2021屏東三大日音樂節 。

縣府傳播暨國際事務處表示，第一天經典主題「經典回憶那年代」邀請情歌王子陳勢安、戴愛玲、萬芳、金智娟；第2天文青主題「文青悠遊練繾綣」有華語樂壇天后Hebe田馥甄、閻奕格、鼓鼓 呂思緯、李友廷與白安；第3天搖滾主題「搖滾熱血來朝拜」則有人氣樂團滅火器、告五人、婁峻碩及好樂團。

傳播暨國際事務處提醒，今年疫情已相對穩定，但還是要請大家在觀賞表演期間做好防疫措施，這次活動在出入口處會安排工作人員測量體溫，也請觀眾依照現場指示配合測量體溫並配戴口罩入場，以保護自身及他人的健康。

另因應活動人潮眾多，第一天(9日)晚間將視現場人潮，如人潮太多將會進行仁愛路單邊(勝利東路至公園路向)封閉，僅開放單一出入口，於仁愛國小大門對面；而第二、三天(10日、11日）將會在仁愛路上搭設400吋的大螢幕進行轉播，因此4月9日晚上10點起至4月12日清晨5點，屏東市仁愛路(勝利東路至公園路段)將進行封路，以利相關硬體搭設及拆卸，封路段之兩側出入口一處在仁愛路、勝利東路口，一處在屏女大門前，提醒用路人注意。

更多「2021屏東三大日音樂節」相關活動訊息，請持續關注「屏東縣政府傳播暨國際事務處」FB及或上「屏東縣政府」官網查詢。

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