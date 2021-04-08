　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

倒數1天！ 2021屏東三大日音樂節　9日晚盛大登場

▲2021屏東三大日音樂節9日晚在縣立體育館草地登場 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下一同）

▲2021屏東三大日音樂節9日晚在縣立體育館草地登場 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下一同）

記者陳崑福／屏東報導

由屏東縣政府打造的「屏東三大日音樂節」，將於4月9日至11日每晚7點到9點於屏東縣立體育館前草地開唱。今年3日主題分別為「經典回憶那年代」、「文青悠遊練繾綣」及「搖滾熱血來朝拜」，卡司陣容相當堅，歡迎樂迷一同前來嗨翻現場!

▲2021屏東三大日音樂節9日晚在縣立體育館草地登場 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下一同）

▲2021屏東三大日音樂節 。

縣府傳播暨國際事務處表示，第一天經典主題「經典回憶那年代」邀請情歌王子陳勢安、戴愛玲、萬芳、金智娟；第2天文青主題「文青悠遊練繾綣」有華語樂壇天后Hebe田馥甄、閻奕格、鼓鼓 呂思緯、李友廷與白安；第3天搖滾主題「搖滾熱血來朝拜」則有人氣樂團滅火器、告五人、婁峻碩及好樂團。

傳播暨國際事務處提醒，今年疫情已相對穩定，但還是要請大家在觀賞表演期間做好防疫措施，這次活動在出入口處會安排工作人員測量體溫，也請觀眾依照現場指示配合測量體溫並配戴口罩入場，以保護自身及他人的健康。

另因應活動人潮眾多，第一天(9日)晚間將視現場人潮，如人潮太多將會進行仁愛路單邊(勝利東路至公園路向)封閉，僅開放單一出入口，於仁愛國小大門對面；而第二、三天(10日、11日）將會在仁愛路上搭設400吋的大螢幕進行轉播，因此4月9日晚上10點起至4月12日清晨5點，屏東市仁愛路(勝利東路至公園路段)將進行封路，以利相關硬體搭設及拆卸，封路段之兩側出入口一處在仁愛路、勝利東路口，一處在屏女大門前，提醒用路人注意。

更多「2021屏東三大日音樂節」相關活動訊息，請持續關注「屏東縣政府傳播暨國際事務處」FB及或上「屏東縣政府」官網查詢。

►Her今天推出「台北老爺Le Cafe 雙人平日下午茶券」原價1364元，特價1230元

ET快訊
快訊／出軌後躲6天才落網！　非法移工「阿好」羈押禁見
獨／驚爆10秒內幕！　司機員有接到「異物警報通知」
緬甸「天菜和尚」被捕！　大批軍警8輛車衝住家抓人
藍心湄洗澡跌倒腦震盪！　脊椎4、5節斷掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林中小學4月爽休9天連假！　理由曝光很可以

屏東低收男省錢做這事左眼失明　「百工師傅團」助圓夢

雲林葉菜6500公里外上架！冷鏈結合包裝技術　克服25天海運保鮮　

倒數1天！ 2021屏東三大日音樂節　9日晚盛大登場

迎大甲媽遶境！5星級設備有床有冷氣可充電　頂新免費提供洗宿按摩

改善空氣品質　台南市720座鍋爐汰換更新

台南南區親水公園公共藝術品損壞　首次嘗試採用3D列印完成修復

慈惠醫專數創系「綻聚」　青春設計節＋新一代設計展

熱心三兄弟捐贈救護車　力助台南將軍急救能量

屏東里港大型車輛多　里警貼心送長輩交安文宣保平安

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

退休老師傅指導！第8車廂終拖出　陳永郎低調：國家有難我就來了

素描課拿「鄧紫棋美照」當考題　超低分作品網看呆…本人說話了！

雲林中小學4月爽休9天連假！　理由曝光很可以

屏東低收男省錢做這事左眼失明　「百工師傅團」助圓夢

雲林葉菜6500公里外上架！冷鏈結合包裝技術　克服25天海運保鮮　

倒數1天！ 2021屏東三大日音樂節　9日晚盛大登場

迎大甲媽遶境！5星級設備有床有冷氣可充電　頂新免費提供洗宿按摩

改善空氣品質　台南市720座鍋爐汰換更新

台南南區親水公園公共藝術品損壞　首次嘗試採用3D列印完成修復

慈惠醫專數創系「綻聚」　青春設計節＋新一代設計展

熱心三兄弟捐贈救護車　力助台南將軍急救能量

屏東里港大型車輛多　里警貼心送長輩交安文宣保平安

雲林中小學4月爽休9天連假！　理由曝光很可以

超～想～去～玩！虎斑屁汪「頭塞擋風玻璃」　媽傻：可好好坐嗎

屏東低收男省錢做這事左眼失明　「百工師傅團」助圓夢

連續熬夜多日...他起床「單側面癱」　醫提「顏面神經麻痺」危險因子

粉紅雨來襲！上百株盛開花旗木點綴台南寺廟　必拍唯美夢幻照

吳念庭手感火燙棒次往前　先發5棒一壘手

裘莉見男童頭上都血...一看不是他的！逃命遇大火155s刺激片公開

外帶小火鍋「店家貼心設計」！　他好感度瞬間飆升：不用怕灑出來

打炒房重拳一波波　建商兩步驟求生

LG退出手機市場之後　調查：這3廠牌將受惠

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

地方熱門新聞

同學牽全盲生跑完全程　網友感動

即／花蓮21:19規模4.9地震　初判震度4級以上

多次走失被警尋回拒回家　翁：我太太「囉哩巴說」

生技業採購10噸高麗菜　請重機車隊分送偏鄉弱勢

迎大甲媽！頂新有床有冷氣可充電

女子半夜就醫途中突休克　警鳴笛開道5分鐘救援

電話傳來女兒悽慘哭泣　父衝銀行急匯65萬贖款警喊卡

蒜頭產量減3成！產地溼蒜頭價格攀高

CBS演練訊息民眾收到訊息勿驚慌

新北無償授權童軍教育手冊供台東使用

平溪紫東社區推賞火金姑半日遊

親水公園公共藝術品損壞用3D列印修復

熱心三兄弟捐贈救護車

珍藏回憶存手機弄丟好心急　林邊警半小時通知領回

更多熱門

相關新聞

田馥甄被問捐款回應了

田馥甄被問捐款回應了

上週太魯閣號408次事故意外，讓全台灣都籠罩在一股哀傷的氣氛中，田馥甄今天出席代言活動，被問到此事，嚴肅的說：「人間還是有很多善意跟溫暖，人性也是堅強的力量，這時候發出光輝是很溫暖的，希望大家的心情能夠趕快恢復平靜，多一點善意，大家都很不容易。」

Hebe「微醉」說自己是乖乖牌

Hebe「微醉」說自己是乖乖牌

S.H.E要滿20歲了！　田馥甄談「慶祝計畫」

S.H.E要滿20歲了！　田馥甄談「慶祝計畫」

田馥甄認「有看過Selina的小鮮肉」　一句話揭真相

田馥甄認「有看過Selina的小鮮肉」　一句話揭真相

S.H.E合體慶生！　蛋糕有亮點「壽星做的」

S.H.E合體慶生！　蛋糕有亮點「壽星做的」

關鍵字：

屏東3大音樂節草地體育館田馥甄

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

李千那認愛是元介！男方見過小孩

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

中200元發票升級千萬？他曝結局笑翻

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

忘澆水阿公留盆栽　網：賓士飛了

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

台南自強號擦撞行人　警消救援

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面