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歐盟認血栓列AZ疫苗副作用！張上淳：要好好檢視國內施打政策

▲▼台大醫院接種首批AZ疫苗，台大副校長張上淳。（圖／台大醫院提供）

▲台大副校長張上淳接種AZ疫苗。（圖／台大醫院提供）

文／中央社記者陳至中

歐盟藥品管理局認為血栓應該列為英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠肺炎疫苗的「非常罕見」副作用。指揮中心專家小組召集人張上淳今天說，有必要好好檢視國內的施打政策。

歐盟藥品管理局本月7日發表聲明指出，不尋常的血栓與低血小板應該列為AZ疫苗的「非常罕見」「非常罕見」副作用。在此之前，歐盟國家監管機關接獲數十起接種AZ疫苗後出現腦血管血栓案例，一些人因此喪命，促使多個國家暫停施打AZ疫苗。

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張上淳今天出席台灣大學醫學院舉辦的COVID-19（ 新冠肺炎）國際研討會，會中接受媒體聯訪，被問及對歐盟昨天聲明的看法。 張上淳表示，歐盟透過詳細分析歐洲地區的血栓個案，在昨天記者會上很清楚地說明，他們的專家認為AZ 疫苗和發生血栓是有相關性的，是AZ疫苗注射後造成的 副作用，雖然發生機率很低。 張上淳也提到，歐盟發現比較多的血栓個案，是發 生在65歲以下，且女性的發生率比較高。這一族群要接受AZ疫苗注射，不管是醫師或接種者，都要特別注意。

張上淳表示，近日英國、歐盟都有相關資訊說明， 他個人覺得，台灣中央流行疫情指揮中心的專家小組， 應該坐下來好好檢視、討論一下國內的作法和政策，是不是有需要做調整。 另外，媒體問及疫苗是否要打兩劑才有效？張上淳說，目前除了嬌生（Johnson & Johnson）疫苗有做過一次注射的臨床試驗，其他疫苗都是設計成接種兩劑，才能確保足夠的免疫力和保護力。 張上淳說，如果只打一劑，專家會擔心無法防護變種病毒，導致變種病毒更容易在人群間傳播。面對以後大規模流行，反而是不好的狀況。

路透社昨天報導，一項涵蓋超過23萬人的大型研究 顯示，有1/3的武漢肺炎患者，在確診半年內被診斷出大腦或精神疾病。 張上淳表示，他還沒有看到詳細資料，但基本上被感染病毒，尤其是比較嚴重的狀況下，又被長期隔離，多多少少會有一些心理上的問題，「會維持多久，是我們比較關切的。」（編輯：陳清芳）

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