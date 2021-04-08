「供5停2」超過48小時！苗栗人苦等到天亮：天公伯救救我

▲台中、苗栗6日開始「供五停二」措施，分為甲、乙二區分區供水，總計106萬戶受影響。（圖／資料照）



記者崔子柔／綜合報導

台灣中南部縣市陷入嚴重旱災，苗栗縣頭份市率先實施「供5停2」限水措施，6日凌晨零時起停水48小時，不過許多頭份人到了今日凌晨仍無水可用，紛紛在臉書上哀號。

停水措施讓許多民眾生活不便，一過了今日0時，就有不少人期待終於能在家好好洗個澡，卻遲遲等不到水，當地臉書社團「我是頭份人」中也有熱烈討論。

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▲民眾在臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／我是頭份人）



不少民眾表示，「民生里還是沒水」、「都還沒有洗澡，天啊，天公伯啊，救救我們吧」、「天亮了還沒水」、「興隆里到現在凌晨4點半都還沒有水，所儲的水也都用完」，直到接近早晨，才較多民眾稱已經有水可用，「等水洗澡，水出來是黃的而且很小，直接去旅館洗洗完了」、「后庄有水，但水壓不足上不了水塔」、「已經有水可用，剛洗好頭髮」。

▲▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／我是頭份人）



也有民眾向自來水公司詢問後指出，「已經開始送水了，但水流需要時間，且須等滿管後壓力才夠大，因此不會馬上有水」。