東區生產路平交道2000mm管線改遷施工　台南4區部分區域停水44小時

▲為配合鐵道局東區生產路平交道 2000mm管線改遷施工，台南市仁德區、中西區、南區、東區等四行政區轄內部分區域停水44小時，籲請用戶提前儲水備用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣自來水公司六區處為配合鐵道局東區生產路平交道 2000mm管線改遷施工，台南市仁德區、中西區、南區、東區等四行政區轄內部分區域停水，預定停水時間為4月13日上午9時起至4月15日上午5時止，影響供水時間總計44小時，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

本次停水用戶數計23,203戶，停水區域影響範圍包括：(1) 台南市仁德區：1、台鐵鐵路以西、86快速道路以北(仁愛里、成功里、大甲里)。2、亞航社區(仁愛里)。3、十鼓文化園區周邊(成功里、文賢里)。4、二仁路一段以東、文賢橋沿三爺溪以北(保安里)。(2) 台南市中西區: 小西門里、南門里、郡王里、開山里及法華里。(3) 台南市南區：大成里、明德里、竹溪里、新生里、大忠里、大林里、大恩里、建南里(永成路以東)、省躬里(永成路以東)、喜東里(永成路以東)及興農里(永成路以東)。(4) 台南市東區：大同里、路東里、大德里、大福里、崇明里(鐵路以西)及東智里(鐵路以西)。除停水區域區域外、其餘地區可正常供水，惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水延遲。

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為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全。若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次停水施工取消。

自來水公司提醒，停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，俟流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問。停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。送水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，俟水清後再進水。有關停水相關訊息可撥打免付費專線1910，或上台水網站(https:// wateroff.water.gov.tw/)查詢。

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