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社會 社會焦點 保障人權

緊急電話直達「調度所」16秒可救太魯閣　李義祥第一通卻找吊車公司

記者柯沛辰／綜合報導

台鐵太魯閣號事故造成50死，案情逐漸明朗化。運安會6日公布，從工程車滑入軌道到太魯閣撞上，全程僅約1分鐘，讓外界不禁思考，若工程負責人李義祥立即打電話通報，是否來得及阻止憾事？事實上，有一支緊急電話直通「台鐵調度總所」，李義祥只要在事故前16秒通報，不僅有機會讓傷亡降低，甚至可能讓太魯閣號完全煞停，但他的第一通電話，既不是110也不是119，而是打給吊車公司。

運安會表示，太魯閣號駛出和仁隧道後，距離清水隧道前的出事地點僅有250公尺的距離，以列車時速130公里計算，駕駛能夠反應的時間只有6.9秒，但列車要完全煞停至少需要16.6秒。現有數據也顯示，當時2位司機員用盡全力煞車，也緊急鳴笛，堅守崗位直至最後一秒，使得傷亡沒有進一步擴大。

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲運安會證實，司機員生前全力煞車，避免了傷亡進一步擴大。（圖／記者黃國霖攝）

其實，台鐵有一支「緊急通報專線」0800-800-333，只要軌道、平交道、橋梁或隧道出現障礙物，都能立即撥打通報，因為電話直通調度總所，調度員也能立即用無線電通知線上列車，但偏偏工地現場的告示牌上沒有這支電話。

再者，若李義祥不知道緊急通報電話，至少能打119或110報案，由警消通報台鐵，再轉接給司機員，無論來不來得及，都有機會降低傷亡，但李義祥第一時間未撥打119或110報案，之後第一通電話也不是報案，而是直到事故後半個小時、約10點左右才打給吊車公司，著急表示「卡緊咧！我的車掉下鐵軌，趕快派吊車來！」

▲▼太魯閣50死，李義祥交保翻牆爬回住家。（圖／記者黃彥傑攝）

▲工程負責人李義祥。（圖／記者黃彥傑攝）

回顧施工現場的告示牌，現場施作的明明是「台鐵邊坡安全」工程，諸如環保局、全民督工及政風單位的電話都有，卻獨缺0800-800-333這支「緊急通報專線」。對此，李義祥的委任律師雖對外表示，李義祥有撥打求救電話，但究竟打給誰，連檢方都不清楚，至今仍是一個謎。

可以肯定的是，根據花蓮縣消防局報案紀錄，當天上午9點28分事故發生後，最早第一通報案電話並不是李義祥撥打，而是車上一名女乘客，撥打時間為9點31分，但由於口氣緊張，一時說不出自己在哪個位置，最後由身旁另一名倖存男乘客代勞，現場慘狀才曝光。

 
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