李義祥自開怪手「兩人關鍵對話」全都錄　工程車神祕副駕曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌事故造成50人死亡，知情人士透露，工程負責人李義祥發現工程車被卡住後，原本想自行操作怪手，卻不慎導致工程車翻落。此外，當時李義祥與現場「第二人」的關鍵對話，全被怪手的行車紀錄器錄下，檢調已經掌握相關錄音檔案，後續可能還要再收押一人。

▲運安會模擬工程車軌跡，編號3的位置就是怪手。（圖／運安會提供）

據了解，事故現場不只李義祥一人，最有問題的一區有兩個人，其中一人負責操作怪手，當時李義祥操作工程車，不小心卡在樹叢中，他為了幫工程車脫困，疑似自行駕駛怪手，卻因為操作不當，導致工程車翻落邊坡。而兩人這段最關鍵的對話過程，全被怪手的行車紀錄器錄了下來。

運安會主委楊宏智表示，7日發現新的事證包括錄音檔案，不過，相關資料都已經移交檢調，不便透露。知情人士也說，運安會找到新的資料非常關鍵，有事發當下的所有錄音，可以知道當時工程車卡在樹叢之後，現場人員如何處理，也可以知道為何工程車會從卡在樹叢的狀態，變成翻落軌道的狀態，屆時檢調可能還要再收押一個人。

▼▲副駕駛座的移工「阿好」到案。（圖／記者張君豪攝、翻攝）

至於現場第二人到底是誰，目前檢警尚未對外公開說明，不過，李義祥當日駕駛工程車前往案發現場時，坐在副駕駛座的東南亞逃逸移工已經被捕，並於7日晚間9時許移送花蓮地檢署。傳聞出軌事故發生之後，李義祥疑似擔心違法聘僱逃逸移工一事會曝光，便讓綽號「阿好」的越南籍移工離開，所幸有知情人士向花蓮地檢署舉報，專案小組這才緊急通知移民署專勤隊協助後續調查，最終順利逮到人。

另外，檢方7日進一步約談李義祥的協力廠商、東新營造工地監工「黑猴」林常青。有消息指出，林常青的兒子才是擁有證照的「正牌工地主任」，結果現場卻是由爸爸執行監工。

林常青7日上午與檢方一同重返事故現場，似乎是要模擬事發當日的過程，只見他全程戴著口罩，神情看起來相當沉重。現階段停在邊坡的怪手已被檢方查扣帶回，全案是否涉及借牌黑幕，仍有待進一步調查。

▼林常青返回事故現場。（圖／攝影中心攝）

▼事故列車車廂停放在和仁車站。（圖／記者黃國霖攝）