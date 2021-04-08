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台鐵「站票存廢」引爆兩派大戰！花東人吐心聲　一句話戳中關鍵

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

▲太魯閣號50死，「站票廢存問題」掀起兩派網友論戰。（圖／記者黃國霖攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台鐵408車次太魯閣號出軌釀50死、逾200人受傷，外界質疑120名站票對於傷亡影響甚鉅，「站票廢存問題」也掀起兩派網友論戰。支持廢除的網友認為，沒有站票確實能減少傷亡，支持續存的網友則表示，工安管理才能有效減少傷亡，另外也有花東人感嘆「買得到座位，誰要站」。

太魯閣號出軌造成50死亡，事後有倖存者表示「撞擊時，有許多站票乘客被拋出車外，當場死亡」、「買站票的人全部倒下」，甚至有死者家屬直言「台鐵賣站票是草菅人命」、「台鐵不要再賣站票了」等。交通大學運輸與物流管理學系教授張新立也指出，站票對於意外的死亡人數，確實會有一定的影響。

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「站票廢存問題」近期在臉書、批踢踢掀起兩派網友論戰，支持廢除的網友表示，「快速列車需要取消，安全第一」、「工安固然重要，但是沒有站票，罹難者也會減少很多吧」、「以前就說傾斜式列車，站票很不安全了」、「坐著的，在車廂內碰撞椅背，傷害比較小」。

▲▼站票 正反意見吵翻天。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼站票 正反意見吵翻天。（圖／翻攝自批踢踢）

▲不論廢除派還是續存派，雙方都各有立場及原因。（圖／翻攝自批踢踢）

支持續存的網友則表示，「可以不要站票啊，但你要花東人怎麼回家」、「買得到座位，誰要站」、「花東人很需要站票啊，而且站票根本不是致死主因」、「花東就是長期運量不足，才會開放站票，取消了是要花東人怎麼回家」、「事故跟站票無關好嗎」、「每次過年過節，都買不到票，花東人就比較衰喔」。

不論廢除派還是續存派，雙方都各有立場及原因，短時間內仍無兩全的方案，張新立教授也說，站在台鐵的立場來看，當然不要賣站票最好，要方便就是有危險、但是若不賣站票，乘載量又會不夠，「對於台鐵確實兩難」。「站票廢存問題」仍有待交通部、台鐵等相關單位討論，找出最適當的解決辦法。

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