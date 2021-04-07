低碳永續家園　台東再添4「銅級社區」全縣逾1成獲認證

▲ 池上鄉萬安村將社區的農業文化與觀光結合，並建置自行車租賃系統來推動低碳慢遊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東推動低碳永續環境，除了帶動更多的基層參與，並因具體成效帶給民眾更優質的生活環境，近日再新增金峰鄉賓茂村、東河鄉都蘭村、池上鄉萬安村、大武鄉大武村等4村獲得環保署低碳永續家園評等銅級認證肯定，目前台東縣計1個銀級及18個銅級共19個社區村里獲得認證，已達全縣147個總村里數一成以上。



台東縣政府表示，自行政院環保署推動低碳永續家園評等分層級認證推動以來，縣內在縣市層級目前已獲得銅級認證，關山鎮則在鄉鎮市層級也獲銅級認證，至於村里層級部分包括榮獲銀級的鹿野鄉永安村、另外還有18個村里獲得銅級認證，全部認證占台東全部村里數已達一成以上。為加速台東在永續發展目標(SDGs)中永續規劃、氣候行動、保育及維護生態領地等目標，將透過高強度的低碳生活，使永續成果持續遍及各鄉鎮，這塊土地將更加純淨及美好。

環保局說明，此次獲得銅級認證社區在推動低碳成果亮眼，像賓茂社區擅於將廢棄物重製再利用來美化社區，帶給居民更舒適的生活環境，都蘭村致力於保留社區舊建築成為社區觀光、文藝駐點。萬安村將社區的農業文化與觀光結合，並建置自行車租賃系統來推動低碳慢遊，大武村近年積極推動公有建築的節能改善，以降低室內溫度，讓居民使用時能有更舒適的空間，各社區由下而上具體推動低碳轉型工作。



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