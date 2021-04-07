網紅自爆「死過3次」：時間變慢了！　飄空中俯瞰自己躺手術台

▲女子敘述死後經歷，只看到極亮白光。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

實習記者徐于文／綜合外電報導

國外網友瑞秋博依爾（Rachel Boyle）日前於抖音（Tiktok）分享影片，透露自己患有罕見SVT心臟疾病，曾死過3次，死後感受時間「過得非常、非常緩慢」，當下也格外「平靜與神奇」。

瑞秋曾患有「上心室心律不整」心臟病（Supra-ventricular Tachycardia），為心臟電傳導系統異常所致的心跳過速，非常罕見也很難治療。她表示，有次發作「感覺心率快到每分鐘230次」，身體明顯無法承受，導致自己常常昏倒，最後心臟甚至停止跳動3次。

她在影片中透露死後經歷，「我發誓沒有在說謊，當下感覺從身體中被抽出來，除了自己和極亮的白光以外，什麼都看不到，時間也過得非常、非常緩慢，如同慢動作走向光線。」她繼續說道，「我已經經歷3次死亡，有次在手術台上心臟完全停止，感到靈魂跳出來俯瞰自己，就在身體正上方，看不到任何設備、外科醫生或護士，只有自己躺在手術台上的身體。」

網友在留言中問到，家人得知後的反應，是否相信她的故事。瑞秋回應表示，大家都覺得她完全瘋了，堅持是藥物的副作用，或是「缺氧」導致的幻覺，但無論如何「我全部都經歷過了」，當下真的「特別平靜和神奇」。