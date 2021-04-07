暖暖國小打造共讀站　森林系風格超暖心

▲基隆暖暖國小共讀站揭牌，「暖書窩」打造森林系風格 。（圖／暖暖國小提供，下同）

地方中心／綜合報導

基隆市政府在各區推動共讀站，暖暖國小「暖書窩」7日揭牌，由教師和志工家長共同參與設計的森林系風格，一本本展架上的書籍是智慧的果實，繽紛且結實累累提供讀者大腦養份，希望讓大家在這裡能夠吸收到滿滿的「精神層次」芬多精。

上午的揭牌儀式，由暖小的學生擔任圖書館員，運用「Library」的情境，並使用市府補助的自動借還書系統，讓貴賓體驗全程英語借還書。為了讓學生能實際演練，圖書志工媽媽們也一起學習英語與孩子們對話，充分展現學校雙語教育特色。

校長胡宗光表示，原本共讀站一開始的設計只是想要將舊圖書館進行翻修改建，然而在「參與式」的設計的過程中，教師與家長都覺得，應該讓學生與民眾使用更輕自在，而且更喜歡親近好書，於是最後又把會議室納入設計中，讓共讀站空間顯得更寬闊。



共讀站取名為「暖書窩」，發想是來自一群熱情洋溢的志工家長集體創思而來，暖暖人一定要把驕傲的「暖」字放進來，而「書窩」即希望暖暖地區的大人小孩能善用這個窩充實自己，成為知書達理的暖男暖女。

教育處長林祝里也在揭牌時特別推薦一本好書「阿嬤的酸梅湯」，並當場為學生導讀，她說酸梅湯有阿嬤的愛，孫女阿桃用一顆暖暖的感恩心來回報阿嬤，非常符合暖書窩的風格，她還預留了這本書結局的伏筆，讓在場的來賓和小朋友迫不及待想去一探究竟。

林處長說，暖暖國小身處綠意盎然的暖暖區，學生也熟知「7個習慣樹」，所以共讀站中有非常明顯的森林意象。閱讀的目標實踐是7個習慣，也是自我領導力課程重要項目，她期許學生能善用此站完成目標。而共讀站的設計讓人彷彿身處一座小森林，一本本展架上的書籍是智慧的果實，繽紛且結實累累提供讀者大腦養份，走進共讀站就像在森林裡吸收「精神層次」的芬多精，期待市民朋友來共享暖暖國小這份暖心的禮物！