　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

暖暖國小打造共讀站　森林系風格超暖心

▲▼基隆暖暖國小共讀站揭牌，「暖書窩」打造森林系風格 。（圖／暖暖國小提供）

▲基隆暖暖國小共讀站揭牌，「暖書窩」打造森林系風格 。（圖／暖暖國小提供，下同）

地方中心／綜合報導

基隆市政府在各區推動共讀站，暖暖國小「暖書窩」7日揭牌，由教師和志工家長共同參與設計的森林系風格，一本本展架上的書籍是智慧的果實，繽紛且結實累累提供讀者大腦養份，希望讓大家在這裡能夠吸收到滿滿的「精神層次」芬多精。

上午的揭牌儀式，由暖小的學生擔任圖書館員，運用「Library」的情境，並使用市府補助的自動借還書系統，讓貴賓體驗全程英語借還書。為了讓學生能實際演練，圖書志工媽媽們也一起學習英語與孩子們對話，充分展現學校雙語教育特色。

▲▼基隆暖暖國小共讀站揭牌，「暖書窩」打造森林系風格 。（圖／暖暖國小提供）

校長胡宗光表示，原本共讀站一開始的設計只是想要將舊圖書館進行翻修改建，然而在「參與式」的設計的過程中，教師與家長都覺得，應該讓學生與民眾使用更輕自在，而且更喜歡親近好書，於是最後又把會議室納入設計中，讓共讀站空間顯得更寬闊。

共讀站取名為「暖書窩」，發想是來自一群熱情洋溢的志工家長集體創思而來，暖暖人一定要把驕傲的「暖」字放進來，而「書窩」即希望暖暖地區的大人小孩能善用這個窩充實自己，成為知書達理的暖男暖女。

教育處長林祝里也在揭牌時特別推薦一本好書「阿嬤的酸梅湯」，並當場為學生導讀，她說酸梅湯有阿嬤的愛，孫女阿桃用一顆暖暖的感恩心來回報阿嬤，非常符合暖書窩的風格，她還預留了這本書結局的伏筆，讓在場的來賓和小朋友迫不及待想去一探究竟。

▲▼基隆暖暖國小共讀站揭牌，「暖書窩」打造森林系風格 。（圖／暖暖國小提供）

林處長說，暖暖國小身處綠意盎然的暖暖區，學生也熟知「7個習慣樹」，所以共讀站中有非常明顯的森林意象。閱讀的目標實踐是7個習慣，也是自我領導力課程重要項目，她期許學生能善用此站完成目標。而共讀站的設計讓人彷彿身處一座小森林，一本本展架上的書籍是智慧的果實，繽紛且結實累累提供讀者大腦養份，走進共讀站就像在森林裡吸收「精神層次」的芬多精，期待市民朋友來共享暖暖國小這份暖心的禮物！

ET快訊
鄉民炸鍋「拜託快派JR來」　日本交通大臣出手：將助台改善鐵路
一天增加2億元！衛福部太魯閣賑災專戶「捐款已破4億」
路上見378萬「一秒遠離公婆」　7千人跪見神格局：電話接到手
女友搭第8車廂重傷！男星奔醫院睹「超綠真相」心碎痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

提升選手性別友善　全中運競賽場進行環境檢視

張麗善北港朝天宮接引母火　110年全中運聖火全台傳遞開跑

大手牽小手讀力成長　嬰幼主題巡迴展雲林登場

暖暖國小打造共讀站　森林系風格超暖心

生技業者採購10噸高麗菜　請重機車隊分送偏鄉弱勢家庭

太魯閣慘劇台東8亡35傷！饒慶鈴成立「一戶一社工」捐1月薪

配合鐵路地下化台南站新設臨時後站　4月8日正式啟用

兒外出求職母接電話那頭哭喊「媽！我被打」　高雄婦心慌險遭詐

龜仔港大排周邊有牛糞及田地遭人堆置土石方　黃偉哲：強力稽查發締展現行動力

別進入大型車視野死角！　屏東警分局舉辦安全駕駛座談

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

太魯閣號脫軌！9:31第一通報案 男乘客視訊：站著的都已不在了

提升選手性別友善　全中運競賽場進行環境檢視

張麗善北港朝天宮接引母火　110年全中運聖火全台傳遞開跑

大手牽小手讀力成長　嬰幼主題巡迴展雲林登場

暖暖國小打造共讀站　森林系風格超暖心

生技業者採購10噸高麗菜　請重機車隊分送偏鄉弱勢家庭

太魯閣慘劇台東8亡35傷！饒慶鈴成立「一戶一社工」捐1月薪

配合鐵路地下化台南站新設臨時後站　4月8日正式啟用

兒外出求職母接電話那頭哭喊「媽！我被打」　高雄婦心慌險遭詐

龜仔港大排周邊有牛糞及田地遭人堆置土石方　黃偉哲：強力稽查發締展現行動力

別進入大型車視野死角！　屏東警分局舉辦安全駕駛座談

鄭南榕逝世32年　蔡英文籲：珍惜言論自由、辨識假訊息

「台鐵應記取教訓徹底檢討」　侯友宜：完善邊坡與軌道障礙物偵測系統

太魯閣奔喪專案「有13人申請」　4人已入境！

帛琉第3團才12人！擬「縮短檢疫天數」催買氣　業者：2人就可出團

最近讓妳感到焦慮的事情　這樣做就能完美解決

工程師大叔觀星變蘿莉之狼　國一女假睡避禍…遭打包再來一次

提升選手性別友善　全中運競賽場進行環境檢視

聽到兒子「淒厲哀號」台中兩家長急匯款　警：詐騙啦！

卡住了！餅乾龜倒栽蔥插石縫中　「美麗誤會」驚呆遊客

台鐵出軌50死　民眾黨成立交通黨部網羅民間意見監督執政

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

地方熱門新聞

台中工地節水　保24座石岡水壩地下水

綠鬣蜥攻陷小琉球！身長1米逛騎樓民眾看傻

太魯閣號台東8亡35傷　饒慶鈴捐1月薪

馬文君偕台水會勘伊達邵鑿井地點

鹿港3車2機車碰撞　2男1女傷

萬里漂豬屍　驗出非洲豬瘟

配合鐵路地下化台南站新設臨時後站

龜仔港大排周邊有牛糞及田地遭人堆置土石方

日月潭見底挖土機進駐　加速清淤

鐵路工程承包商近5年不曾承攬台南工程　

吳憶樺吻女主播　伯母氣到睡不著

報廢車輛占用道路多年　內埔警強力排除

攝影好手空拍國軍進駐水庫清淤

疫情封鎖下台南發起城市文宣展　

更多熱門

相關新聞

「怎麼不買基隆房？」　過來人推爆4優點

「怎麼不買基隆房？」　過來人推爆4優點

有網友日前在PTT的Gossiping板上問卦「基隆房價這麼便宜，沒房的鄉民怎麼不去買」，認為很多鄉民在抱怨雙北房價高，而基隆到台北車程只需要大約半小時，台鐵到南港還只有5站，「新大樓房價都是很便宜的20初（出）頭就有，鄉民是嫌住基隆沒面子嗎？」話題引發熱論，甚至吸引過來人大推基隆的優點。

小黑狗墜地慘死疑遭丟下樓　4樓飼主：牠自己跳

小黑狗墜地慘死疑遭丟下樓　4樓飼主：牠自己跳

基隆市海洋廣場驚傳男子跳海　警消救起送醫仍不治

基隆市海洋廣場驚傳男子跳海　警消救起送醫仍不治

改善學校電力設備　基隆明年5月班班有冷氣

改善學校電力設備　基隆明年5月班班有冷氣

即／基隆外木山海域舢舨翻覆　1人落水緊急搜救

即／基隆外木山海域舢舨翻覆　1人落水緊急搜救

關鍵字：

基隆暖暖國小共讀站森林系暖書窩

讀者迴響

熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

正妹女星「底褲位移片」畫面瘋傳

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

更多

最夯影音

更多
最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜
最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面