▲斥資3億4萬改善學校電力設備，基隆國中小明年5月班班有冷氣。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府爭取中央經費補助，投入3億4257萬827元，改善全市57所學校電力系統設備，預計2022年達成全市國中小班班有冷氣，計將裝設1645間教室，3117台冷氣。教育處長林祝里表示，預計2022年5月前全市國中小每個班級都有冷氣。

教育處長林祝里表示，為加速國中小班班有冷氣計畫執行，基隆市爭取中央特別統籌分配稅款，以及前瞻基礎建設計畫第2階段經費，全市57校的冷氣設備採購共計3117台，已上網公告招標，公告期限至2021年4月19日止。

▲預計2022年5月前基隆市國中小每個班級都可有冷氣使用。

林祝里說，電力系統改善部分，也先行公告第一批34校的電力改善工程，等標期限至2021年4月26日止，預計2022年5月前全市國中小每個班級都可有冷氣使用；除安裝教室冷氣外，也進行屋頂隔熱、降溫、通風等校舍環境改善。

教育處表示，學校班級加裝冷氣以每年5月、6月、9月、10月共4個月使用為原則，上午9點到下午4點，室溫28度以上時使用，中央將研議補助學校全年4個月的電費，以每月22天、每天6小時、每小時2.5度、每度4或5元設算，超出者則由使用者付費。

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