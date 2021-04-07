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正妹受傷急診…男護理師竟「掀衣捏胸」！醫院賠錢喊：不能說是哪間

▲桃園市某人夫與外配妻感情不睦，去年1月間向妻求婚遭拒，竟硬上指侵與性侵得逞，事後外配妻以牙齦硬咬胸部成傷怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲一名男護理師見女子受傷急診，竟帶到小房間掀衣摸胸，遭檢方起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者羅志華、陳韻如／台北報導

女子小君（化名）因受傷送醫，但沒想到，急診室的賴姓男護理師卻假藉要檢查胸悶，而將小君衣服拉起，並揉捏小君胸部，小君事後驚覺有異於是向醫院投訴並報警。院方調查後，賠償45萬元，並與小君簽下保密和解書，要求小君不得說出是哪間醫院，小君雖然答應和解，但仍堅持對賴男提告，台北地檢署事後也依利用權勢猥褻罪將賴男起訴。

檢方調查，小君2020年9月3日行經北市某工地時，不慎遭到異物砸傷頭部，當下工地主任立刻將小君送醫救治，並由賴男協助打針。豈料，賴男卻趁著工地主任前往批價領藥時，將在一旁等候的小君帶往急診室旁的小房間，並以要檢查胸悶為由，掀開小君的衣服抓捏胸部。

由於小君當下頭昏腦脹，並未及時反應，但她返家後越想越覺得奇怪，護理師怎能對她觸診，於是立刻向醫院投訴，同時也向警方報案。院方事後立刻展開調查，認定賴男有錯，於是賠償45萬元與小君和解，並簽訂保密條款，要求女子不可對外洩露是哪間醫院，但小君仍氣不過，堅持對賴男提告。

對此，賴男矢口否認犯行，辯稱是小君說她胸悶，且衣服上還沾有血漬，他出於好心才想做進一步檢查，且當時也只是從小君衣領處伸進去觸碰到胸部上緣而已，並沒有將小君衣服掀起，而檢查完後認為沒有大礙才請小君離開。

此外，賴男還稱，護理師本來就可以替病患做理學檢查，並且自己拍下多張模擬照片，說明事發當時他是如何替小君檢查。不過，賴男的辯詞，全被當時替小君治療的醫師打臉，醫師表示，他完全沒聽到小君有說胸悶。

檢方認為，就算小君真的胸悶，身為護理師的賴男應該立即向醫師反映，並請醫師進行治療，而非由他為小君觸診，因此認定賴男犯行，最終將他依法起訴。

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