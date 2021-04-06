　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網紅韓德凱文森遺體修復！王薇君曝「難度最高」：盡力讓他帥帥離開

記者黃宥寧、陳韻如／花蓮報導

台鐵408次太魯閣2日發生嚴重死傷事故，許多罹難者因猛烈撞擊，導致面容難以辨認、肢體破碎，而目前76行者團隊已經修復28具罹難者遺體。對此，76團隊發言人王薇君透露，網紅「心享事宸_韓德凱文森」吳享宸因面容、肢體較為破碎，修復難度最高，但團隊仍會盡全力讓他完整，讓家屬能夠安心，也安慰他的粉絲。

▲▼網紅太魯閣遇難，遺體修復中。（圖／記者黃宥寧攝）

▲吳享宸遺體修復中，王薇君坦言，他的修復難度最高。（圖／記者黃宥寧攝）

台東縣政府110年推出「來去駐台東」網紅徵選計畫，邀請各網紅到台東協助行銷、宣導重點政策，而網紅「心享事宸_韓德凱文森」吳享宸也受邀參與此次計畫，但沒想到卻因此搭上這班死亡列車，讓家屬悲慟不已。

▲▼網紅太魯閣遇難，遺體修復中。（圖／記者黃宥寧攝）

▲吳享宸哥哥出面感謝社會大眾對弟弟的關愛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

稍早，吳的哥哥也露面向社對大眾表達感謝，「首先先感謝大家對於享宸的支持跟關注」，之後會請76行者的老師們協助修復，讓吳可以回到最完整的面容，而之後他們三兄弟也會一起回到高雄，最後也感謝廣大的粉絲，「你們的支持跟關注，很謝謝你們」。

由於吳的肢體、面容因受到猛烈撞擊破碎，目前76團隊已著手進行修復。對此，王薇君6日受訪時坦言，「他的很困難，因為比較破碎」，但團隊一定會嚴謹、盡全力的去修復，讓他能夠完整，讓家屬放心也安慰他的粉絲。另外，因吳的哥哥有帶吳個人風格的衣服前來，未來修復完畢後，也會讓他穿上他的衣服，而不是壽衣，希望能讓他帥帥的，也回復到過去那樣陽光的模樣。

▲吳享宸網紅韓德凱文森。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲青春洋溢的吳享宸，在IG內分享了他網紅生活的點滴，但卻不幸罹難，讓家屬悲慟不已。（圖／翻攝自當事人臉書）

【更多新聞】

快訊／李正皓爆「東新營造」幕後老闆直通花蓮縣長！徐榛蔚開吉了

獨／楊小妹爸淚憶「女兒最喜歡水」！讓她與大海同在成為小天使

連鄰居都害死！姪喜帖才剛發卻罹難　姑怒批：李義祥謊話連篇

ET快訊
忍15年！4體操選手控「金牌教練性侵」：每次都像死了
太魯閣事故　第一通報案電話曝光！
生還女淡淡說「我後面的人都死了…」　麻醉醫急救現場心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

忍15年揭狼行！4體操選手悲控「金牌教練性侵」：每次都像死了

太魯閣事故3分鐘後「接到第一通電話」　警消曝報案紀錄：是女性

長腿辣模任秘書控診所霸凌　踢爆詐領健保內幕！院長下場曝

獨／來不及的聚會！袁淳修回台中　二專同學要來看他最後一面

不滿桃捷綠線G09站開發「徵收20屋」　住戶自傷手腳濺血抗議！

獨／李義祥第一通電話疑撥給他：卡緊咧！我的車掉下鐵軌

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉：我只是好心...

男業務女廁偷拍戰果令人驚呆！大家都猜錯了　他賠3萬換和解

鐵鍊鎖頸性侵！網拍靚女遭騙出「電昏囚2天」　渣男下場曝

群組對話戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地照曝光

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

無償修復遺體讓逝者走得有尊嚴　陳修將領76行者走遍人間煉獄

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

忍15年揭狼行！4體操選手悲控「金牌教練性侵」：每次都像死了

太魯閣事故3分鐘後「接到第一通電話」　警消曝報案紀錄：是女性

長腿辣模任秘書控診所霸凌　踢爆詐領健保內幕！院長下場曝

獨／來不及的聚會！袁淳修回台中　二專同學要來看他最後一面

不滿桃捷綠線G09站開發「徵收20屋」　住戶自傷手腳濺血抗議！

獨／李義祥第一通電話疑撥給他：卡緊咧！我的車掉下鐵軌

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉：我只是好心...

男業務女廁偷拍戰果令人驚呆！大家都猜錯了　他賠3萬換和解

鐵鍊鎖頸性侵！網拍靚女遭騙出「電昏囚2天」　渣男下場曝

群組對話戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地照曝光

小兒子2天後打疫苗！　徐乃麟表態「不敢打」原因曝光

情侶約會聖地「西堤跌落神壇？」　網戰爆：多加預算秒選buffet

衛生所假日可做癌症篩檢　竹市加碼抽1萬元禮券

臥室飄惡臭！人妻摸床墊驚「有硬塊」　下秒剪開挖出屍體

揪3娃排隊小便！　奴才回家「汪老師」秒開飛機：它們也要尿啦

皮爾斯因直播淫趴遭電視台開除　情色業者捧700萬找他開節目

獨／全台9處台鐵邊坡工程正在動　大台北、宜蘭、台東全都有

不當勞動裁決委員會將選出常務委員　勞部：最快周五通過

割生殖器、吃人肉！韓導演染新冠肺炎病逝　「毀三觀」電影再放映

快訊／中火3號燃煤機遭廢證「偷偷重啟」　市府開罰300萬元！

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

社會熱門新聞

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

遭誤認義祥工人　乘客氣炸問警：該怎麼告

即／撞毀的第6節車廂吊出來了！

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

網紅兒搭上死亡列車　母怒批台鐵：賣站票草菅人命

生命最後4秒踩最大煞車！司機員盡力守護乘客

丁允恭控她闖空門拿90件物品　Y女遭判半年

李義祥抽菸吃檳榔！　一旁「白髮藍衣男」身分曝光

獨／停工竟載廢輪胎做邊坡緩衝！李義祥貨車落軌全不知

9:31才有第一通報案電話　花檢回應了

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

藍恭唯、鄭亦真摩鐵開房2.5hrs

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

阿沁妻說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

網紅捐款挨轟「在炫耀」　怒嗆：這些人真噁心

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

福原愛連夜搬家！欲賣東京不倫屋

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

監視器「傳詭異求救聲」　女嬰靠近揮手網嚇壞

更多

最夯影音

更多
18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...
突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面