網紅韓德凱文森遺體修復！王薇君曝「難度最高」：盡力讓他帥帥離開

記者黃宥寧、陳韻如／花蓮報導

台鐵408次太魯閣2日發生嚴重死傷事故，許多罹難者因猛烈撞擊，導致面容難以辨認、肢體破碎，而目前76行者團隊已經修復28具罹難者遺體。對此，76團隊發言人王薇君透露，網紅「心享事宸_韓德凱文森」吳享宸因面容、肢體較為破碎，修復難度最高，但團隊仍會盡全力讓他完整，讓家屬能夠安心，也安慰他的粉絲。

▲吳享宸遺體修復中，王薇君坦言，他的修復難度最高。（圖／記者黃宥寧攝）

台東縣政府110年推出「來去駐台東」網紅徵選計畫，邀請各網紅到台東協助行銷、宣導重點政策，而網紅「心享事宸_韓德凱文森」吳享宸也受邀參與此次計畫，但沒想到卻因此搭上這班死亡列車，讓家屬悲慟不已。

▲吳享宸哥哥出面感謝社會大眾對弟弟的關愛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

稍早，吳的哥哥也露面向社對大眾表達感謝，「首先先感謝大家對於享宸的支持跟關注」，之後會請76行者的老師們協助修復，讓吳可以回到最完整的面容，而之後他們三兄弟也會一起回到高雄，最後也感謝廣大的粉絲，「你們的支持跟關注，很謝謝你們」。

由於吳的肢體、面容因受到猛烈撞擊破碎，目前76團隊已著手進行修復。對此，王薇君6日受訪時坦言，「他的很困難，因為比較破碎」，但團隊一定會嚴謹、盡全力的去修復，讓他能夠完整，讓家屬放心也安慰他的粉絲。另外，因吳的哥哥有帶吳個人風格的衣服前來，未來修復完畢後，也會讓他穿上他的衣服，而不是壽衣，希望能讓他帥帥的，也回復到過去那樣陽光的模樣。

▲青春洋溢的吳享宸，在IG內分享了他網紅生活的點滴，但卻不幸罹難，讓家屬悲慟不已。（圖／翻攝自當事人臉書）

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