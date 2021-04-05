獨／楊小妹爸淚憶「女兒最喜歡水」！讓她與大海同在成為小天使

記者吳奕靖、許宥孺、陳韻如／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號列車撞工程車嚴重車禍，釀成50死202傷悲劇！有不少受災者以及家屬身心靈都受到極大衝擊，也承受了相當大的壓力。對此，慈濟醫院精神醫學部主治醫師林喬祥受訪時就提到，創傷壓力症候群（PTSD）的出現有可能是立即的，也有可能在發生的當下無事，卻隨著時間的推進才讓症狀慢慢浮出。

▲慈濟醫院醫師林喬祥受訪表示，楊小妹父親在孩子招魂後情緒穩定許多。（圖／記者吳奕靖攝）

林喬祥受訪表示，不少受災者在事後情緒會非常波動，容易不斷回想當時的慘況，而此時可能需要一些藥物協助等，讓他們能夠安穩入睡，以減輕症狀。林喬祥特別提到6歲小女兒不幸罹難的楊姓男子，由於他當時到醫院時還緊抱著女兒遺體，且也出現了嚴重的創傷壓力症候群的症狀，不過他在進行招魂後，精神狀況平穩許多。此外，楊男還向他透露，因小女兒非常喜歡水，因此家屬決定要以海洋的方式安置遺體，「讓她與海洋同在，當一個最美麗、可愛的小天使」。

不過，對於病患的平靜狀態，林喬祥認為，至少他們不是一直處於極度驚惶、不安中，但這種平靜的樣子不能掉以輕心，仍需要加以觀察。

另外，慈濟醫院精神科護理長江國誠也受訪表示，不僅受災者會出現創傷壓力症候群，其實連護理師也多少會受到影響，例如，親友的傷勢該不該向患者據實以告等，而護理師最怕的也是，「替代性哀傷」，還想著要為病人多做些什麼，卻不知道自己的情緒已經受影響。

▲慈濟醫院精神科護理長表示，有不少護理師也出現創傷壓力症候群，因此也需要多加注意。（圖／記者吳奕靖攝）

江國誠提到，有些護理師認為自己現在不能聽音樂、看電影、過得太舒服，因為會對不起患者，情緒陷在漩渦跑不出來，因此他也將家中的遊戲機帶到醫院讓護理人員舒壓，「再怎麼標榜續航力的3C用品都需要充電，護理人員也是」。

此外，慈濟醫院副院長何宗融則表示，事發當天院內「紅色九號」警報狂響，而所有醫師見狀便立刻返回醫院待命，每個人各司其職立刻動員起來，讓人看了相當感動，至於他自己也被緊急調回急診室，並利用他的中醫專長替病患針灸止痛，而這也是國內第一間急診配有中醫的醫院。

▲慈濟醫院副院長表示，慈濟醫院是國內第一間急診配有中醫的醫院。（圖／記者吳奕靖攝）