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老嫗參香拜神明遶境被擠倒　喊完「快來救命」員警出現了

▲東港警分局林邊分駐所所長柯興程及副所長林文欽將老嫗及時送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲東港警分局林邊分駐所所長柯興程及副所長林文欽將老嫗攙扶就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林邊鄉神農宮於日前舉行平安遶境活動，轄區的東港分局林邊分駐所員警於遶境路線周邊加強安全警衛勤務時，看到80歲老婦人不小心遭到一旁圍觀搶看鑾轎活動的人群推擠不慎往後摔倒在地，發出「快來救命」聲音，眼尖的所長柯興程及副所長林文欽見狀隨即前往關心並保護，隨即聯絡 救護車將她攙扶上救護車送醫治療，所幸並無大礙。

▲東港警分局林邊分駐所所長柯興程及副所長林文欽將老嫗及時送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼攙扶就醫。

▲東港警分局林邊分駐所所長柯興程及副所長林文欽將老嫗及時送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

警方表示，林邊鄉神農宮平安遶境活動，林姓婦人前往參香拜拜，因圍觀人潮太多未注意而遭人群推擠後摔倒在地，她因重摔倒在地痛苦不堪且大叫：「我的手臂好痛啊~來人啊~快來救命！」所幸員警在場執行安全維護工作，所長及副所長見狀也立即上前保護安全，並通知救護車到場協助送醫治療，家屬對於警方及時發現老婦人受傷倒地並協助就醫。

家屬表示，當時自己剛好不在母親身邊，不曉得母親跌倒受傷，幸好有員警及時發現協助攙扶就醫，否則後果可能不堪設想。頻頻向林邊警表達謝意。

分局長林文煜肯定員警積極主動協助民眾就醫，並表示，警方對轄區內宮廟遶境活動前皆有加強約制各宮廟負責人、宣導宮廟及陣頭勿滋生事端，呼籲參加遶境的民眾保持虔誠熱情、平和理性來迎接神明遶境祈福，讓平安祭典活動一切圓滿、順利成功。

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