台中男拜拜「火燒厝」頂樓又起火了！鄰居心驚　初步調查出爐

▲賴男上月公寓5樓住處才起火，今6樓頂樓又發生火警。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區漢陽街一處公寓3月底傳出火警，當時鄰居都指控5樓的賴姓住戶涉嫌縱火，經警消初判，應是賴男家中佛堂線香引燃廢棄物才起火，非刻意縱火，警詢後讓賴返家；未料5日上午該棟公寓頂樓又傳火警，鄰居也再次將苗頭指向賴男，惟經消防火調組初判，今日火災仍是意外失火情形，非人為惡意縱火。

據查，賴男（69歲）是公寓的5樓住戶，平時有撿拾廢棄物回家的習慣，上月公寓5樓傳出火警時，有鄰居指控火災發生前曾看到賴男搬運瓦斯桶返家，懷疑他涉嫌縱火，案經警消調查，初判是賴在家拜拜時用火不慎，於佛堂點燃線香、檀香粉後未注意，燃燒家中堆積的廢棄物才起火，排除人為縱火，警詢後讓其返家。

豈料今日上午8時許公寓6樓頂樓又傳火警，雖燃燒面積僅約5平方公尺，消防人員趕赴後將火勢迅速撲滅，未造成財損，但短時間內連發生2次火警，鄰居都提心吊膽，也再次懷疑是賴男縱火，惟經消防火災調查組初判，火災案件為意外失火情形，非人為惡意縱火。

據悉，雖不是人為縱火，但第一次5樓火災起因，是疑因賴男信仰關係，常會燃燒較大量的線香、檀香粉，周遭堆積物又多，現場溫度一高就易延燒；今日消防局火調也於公寓頂樓發現類似的檀香粉，不排除同樣是賴男祭祀時用火不慎導致，只是這次不見賴男蹤影，警方將通知賴男到案說明，以釐清案情。

舒緩痠痛好舒壓