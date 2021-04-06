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檢察長拿QRcode求到線索！載輪胎就是他…李義祥副駕不明男子被拍下

李義祥的工程車上面堆滿輪胎，且在當日經過花蓮市時，副駕駛座上出現白衣男子。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

太魯閣號出軌事件，時至今日時序已經進入第4天，由於缺乏現場證據，花檢檢察長俞秀端甚至拿著一張A4紙，秀出QRcode希望民眾提供現場訊息，此招一出，案情突然出現突破性發展。監視器畫面拍到，李義祥在事發當天（2日）上午開著闖禍的工程車，滿載著輪胎要前往事發工地，工程車經過花蓮市中央路被監視器拍下，如今畫面曝光，檢方已被查扣列為追查證據之一。

花蓮地檢署檢察長俞秀端的身影近日穿梭在花蓮殯儀館，手拿QRcode傳單表示「不管你是對於這個事情，要提供任何的訊息資料，或者是家屬你想要查詢相關的事項，都可以跟我們的專線，以及專門的LINE的ID聯繫。」俞秀端如此心急呼籲，請全民協助檢方找線索。

據路口監視器畫面顯示，2日上午8時許，李義祥載運廢輪胎到事發工地。（翻攝畫面）

結果案情果然出現突破性發展，監視器畫面捕捉到李義祥肇事的工程車輛於4月2日，上午8點9分時行經花蓮市中央建國路口，當時工程車上載滿輪胎，疑似是要載去工地放斜坡放消能的輪胎，經推算如果從花蓮市中央路三段的「義程工程行」出發，約9點左右能到大清水隧道的施工地點。

據監視器畫面顯示，李義祥的工程車上根本就另外一位身分不明的男子在車上，畫面清楚拍到，在工程車上的副駕駛座位上，一名穿白色衣服的人在車上，神態也顯得相當輕鬆，與外傳李義祥只有一人抵達工地現場的說法顯不同。

隨著畫面的流出，外傳李義祥會載廢輪胎到工地，是為了堆放在明隧道工程與鐵軌間的緩衝處，不要讓施工土石掉落到鐵軌，影響列車安全，沒想到卻是載廢輪胎的吊卡車墜落邊坡釀成悲劇，但吊卡車上當時已經沒有廢輪胎，檢方目前已將此段畫面列為追查證據之一。


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