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拒認「九二共識」　中共官媒：這張問卷 民進黨繞不過去

▲總統蔡英文於中常會前發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／綜合報導

兩岸互喊希望能「春暖花開」，大陸官媒《人民日報》海外版今（6日）最新發文指出，民進黨當局拒不承認九二共識，那麼就直接回答是否承認兩岸同屬一個中國，「這張問卷，民進黨繞不過去。」

文章一開始稱，陸委會近期接連歪曲九二共識，一邊對兩岸關係的定海神針無端攻擊、肆意抹黑，一邊又假惺惺呼籲兩岸務實對話解決問題。惡質的政治操作，讓本已緊張的兩岸關係雪上加霜。

文章強調，「九二共識」的內涵從來沒有變過。 大陸方面用明明白白的歷史事實說明，「九二共識」是兩岸經平等協商形成，其核心要義是海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一。 至於一個中國的具體涵義，雙方在事務性商談中，可以先存而不論。 「九二共識」從形成至今就是這個涵義，大陸何曾做什麼「新的加注」？

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

文章進一步說，真正對「九二共識」偷換概念、移花接木的人，正是民進黨。 為騙選票，民進黨兩年前在選舉宣傳中強行將「九二共識」與「一國兩制」畫上等號，恫嚇島內民眾接受「九二共識「就等於接受「一國兩制」。

文章表示，對此，大陸國台辦也已多次澄清，「九二共識」是兩岸關係和平發展的前提基礎，「一國兩制」是大陸方面提出的解決台灣問題的科學構想。 前者是交流前提，是雙方已經達成的共識，後者是共建願景，是雙方將來要商量著辦的倡議和方案，不可混為一談。

文章指出，奈何裝睡的人叫不醒，面對大陸方面的苦口婆心，民進黨當局打定主意裝聾作啞，一概充耳不聞，還要給「九二共識」加諸種種污衊。 試問民進黨當局，「九二共識」是在兩岸平等協商的基礎上形成的，從1992年以後，兩岸雙方接觸交往都是在「九二共識」基礎上進行的，何來大陸強加，何來不公平、不公道？ 至於民進黨所謂的「在台灣有爭議」，刻意製造爭議的不正是民進黨自己嗎？

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者林敬旻攝）

文章進一步批評陸委會主委邱太三，說得挺動聽，可惜是空話，問題的關鍵是怎麼才能「和平、穩定、發展」？ 不要「九二共識」這個政治基礎，直接蓋空中樓閣嗎？

最後，文末表示，如果真想兩岸「春暖花開」，就請拿出誠意和實際行動。「九二共識」關係到兩岸關係的根本性質，也是測試民進黨當局是否有善意的試金石。拒不承認「九二共識」，那麼就直接回答是否承認兩岸同屬一個中國。這張問卷，民進黨繞不過去。

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關鍵字：

九二共識陸委會國台辦邱太三

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