16年Yahoo奇摩知識+宣布關閉！用戶收通知淚　「手槍伯」傳奇掰了

▲16年歷史的Yahoo奇摩知識+宣布關閉！用戶收通知淚崩。（圖／翻攝Yahoo奇摩）



網搜小組／許力方報導

時代的眼淚！擁有16年歷史的「Yahoo奇摩知識+」，過去相當受網友喜愛，任何大小問題都會透過平台發問、解答，經常能見「求解20點」的文章，沒想到近日有用戶收到通知，官方決定於5月4日關閉平台，並從4月20日起，用戶將不能再發布新問題或提供解答，若想保留資料，可以登入提出下載備份要求，所有資料將在6月30日起刪除。

用戶4月6日開始陸續收到通知，「Yahoo奇摩知識+」官方決定關閉平台，4月20日起無法繼續在「知識+」中提出新的問題，或是回答其他使用者的問題；5月4日起無法再使用網站，如果嘗試使用，系統將會重新導向至Yahoo首頁。此更動不會對Yahoo帳戶或其他所有Yahoo奇摩服務影有影響，若日後有問題，官方則建議「請前往Yahoo奇摩搜尋」在網路上搜尋答案和資訊。

▲曾有網友爆笑提問被吐槽，在網路瘋狂流傳。（圖／取自網路）



Yahoo指出，雖然5月4日起無法使用網站，但用戶仍能檢視以發布的問題和答案，之後若想要保留曾發布的問題和答案，則可以登入隱私權儀表版提出下載備份要求，在6月30日以前都可以下載，6月30日起「知識+」的所有資料就會以安全方式刪除，不再提供。

根據知識+排行榜資訊，目前名列冠軍的用戶為「小盧」，點數高達15萬，等級7，獲得最佳解答率為97％，共解答8042篇，其次為「Q」，13萬點，92％最佳解答，解答5519篇，等級同樣為7。

事實上，Yahoo奇摩知識+於16年前推出，協住全球各地的人們彼此連結並分享資訊，官方強調，知識+一直是很重要的產品及服務，如今隨著用戶需求的改變，決定重新具交資源在核心產品的開發及優化上。

2005年推出時就引發民眾趨之若鶩，任何大小問題、千奇百怪都會上網發問，甚至誕生一位傳奇人物「手槍伯」，因太過惡搞被砍帳號，後來轉而在眾多網友掩護下回答問題，之後不斷申請重返舞台，創下申請71個帳號的驚人紀錄。

▲知識+將於4/20停止服務，5/4起無法使用。（圖／翻攝Yahoo奇摩知識+）

「你好，我是手槍伯，這個問題問我就對了！」當時手槍伯在知識+無厘頭回答各式各樣的問題，瞬間爆紅，此經歷更讓他在2007年出書，收錄他222則經典回答，根據作者簡介，手槍伯其實本名陳學衡，出書時24歲，在光華商場的小店賣電腦。

知識+關閉的消息6日在臉書傳開，瞬間引發熱烈討論，網友紛紛難過留言「滿滿的回憶」、「為何奇摩知識家要關閉？30點」、「好多經典梗的知識+」、「很多的資訊都裡面搜尋的唉」、「手槍伯傳奇殞落，經典的幹話大神」、「求解20點」、「時代眼淚」、「可惜」、「一手好牌結果中後期完全被對手打敗」，還有人點名「即時通 、奇摩家族、MSN 、無名小站」都是時代的殞落。

此外，也有不少網友開玩笑說「我都會去亂回答騙點數」，「這樣以後的小孩要怎麼知道O交會不會得ADSL」，直指「已經沒再用了，很多事情GOOGLE都找得到」、「知識+早就換GOOGLE當了」。

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