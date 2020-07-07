Yahoo、PChome今開賣中衛口罩！各家懶人包出爐...寶雅玫瑰色限量5000盒

▲中衛口罩花色多樣。（圖／中衛提供）

記者周亭瑋／綜合報導

中衛口罩正夯，現在只要各個通路一開賣，就會掀起搶購熱潮，除了Yahoo今早11點開賣外，PChome24h也指出，會在本日開賣前3小時於網站上公告，而其他美妝店、藥局等販售細節，《ETtoday新聞雲》記者整理出懶人包，讓讀者一目了然。

【網購電商】

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●Yahoo奇摩中心：今早11點

11點準時開賣中衛口罩，成人款有粉、藍、酷黑3色，1盒50片，售價300元。兒童部分則有粉小兔、藍胖達共2色，1盒30片，售價260元；此外，也有匠心、MOTEX摩戴舒口罩，每人限購1盒。

●PChome24h：開賣前3小時於網站公告

今開賣的中衛口罩，成人款有4色包括櫻花粉、天空藍、麥飯石灰、海芋黃，1盒50片，2入組合售價600元；而3D立體酷黑則為1盒50片，售價499元。

兒童款部分，有粉小兔、藍胖達共2色，1盒30片，2入組合售價520元，還有MOTEX摩戴舒口罩，每人限購1組。

【美妝店】

●屈臣氏：7月10日

官網於本周五將再釋出1800盒中衛口罩，有櫻花粉、天空藍、酷黑3種顏色，1盒50片，售價300元。

實體店面則從6日開始，提供台灣製匠心醫用級口罩，包含成人平面、成人3D版與婦幼平面，3款共計5520盒，由於各門市進貨數量不同，建議民眾出門購買前可先致電欲前往門市確認到貨狀況。

●康是美：每周五固定釋出

每周五會固定釋出200萬片台灣製造的恒大醫用口罩，1盒50片，售價299元，每人限購1盒。

●寶雅

販售萊潔丹寧玫瑰色口罩，全台限量5000盒，目前全省門市皆已到貨，每人限購1盒。

●小三美日

販售台灣優紙醫療用口罩，顏色隨機出貨，1盒50片，售價289元；另外，也有搭配其他防疫產品推出組合。

【藥局】

●丁丁藥局

網路商店有販售優衛醫用口罩，1盒50片，售價299元。

●大樹藥局

將陸續進10種顏色口罩，包括松石綠、淡橙橘、曜石黑、丹寧藍、夜霓紫、薰衣草紫、冰河藍、丹寧玫瑰、海洋藍和軍墨綠，開賣時間則以官方公告為準。