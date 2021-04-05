殯儀館成立關懷服務站！　慈濟提供警消心理關懷+按摩針灸服務

圖／慈濟基金會提供、文／林佳予

臺鐵火車事故，花蓮地區醫療與慈善持續協助與關懷！

花蓮慈濟醫院中醫與身心醫學科，為協助受到0402太魯閣408車次火車事故影響出現身心壓力問題，特別於4月5日上午，在花蓮市立殯儀館成立關懷服務站，而慈濟基金會也針對部份參與搶救的警、消、搜救單位提出心理關懷的需求，將視需求進行關懷。

受到此次0402火車事故事件的嚴重傷亡衝擊，部份救護人員甚至出現難以入眠及身心壓力等問題，一位搜救員說：看到罹難孩童跟自己的小孩年紀差不多，當抱起他們的時候，想到的是自己的小孩，心裡非常沉重。另一位搜救人員說，其實很多隊員睡覺時都會浮起這些景象，都睡不著。

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花蓮慈濟醫院於4月5日在花蓮殯儀館設立中醫與心靈關懷，由花蓮慈院中醫科醫師及身心科醫師在現場關懷。花蓮慈濟醫院也派出中醫師前往花蓮殯儀館的慈濟服務站，為現場執勤的警察人員等提供簡易的按摩、針灸、耳針、貼布等治療，為其舒緩壓力。

▲花蓮慈濟醫院於4月5日在花蓮殯儀館提供中醫科醫師及身心科醫師的心靈關懷。

另外，因有部份受傷乘客在花蓮慈濟醫院醫治，為方便外地家屬就近關懷與照顧，慈濟基金會也免費提供醫院旁的住所供就醫乘客家屬入住。

4月5日，為了感恩警消等救難人員及工程人員的辛苦，靜思精舍法師及慈濟慈善基金會執行長顏博文與慈濟志工30多人，帶著福慧珍粥、高蛋白、茶軟糖、乾糧等到花蓮仁水現場，慰勞這些搶救及工程人員，以及徹夜守候動態的媒體朋友，希望為前線加油打氣。

▲4月5日靜思精舍法師到事故現場感恩工作人員。

慈濟慈善基金會執行長顏博文指出，感恩搜救人員與工程人員的投入，在搶救告一段落在不影響救援的前提下，特別感恩與慰問所有的搜救與工程人員的辛勞。在現場的台鐵花蓮段長吳金添指出，感恩慈濟在最需要的時候，總能立即協助與關懷。



4月5日，最後一位大體已找到，下午三點多移靈到花蓮殯儀館前，由現場花蓮縣政府消防局特搜隊、花蓮縣警局、台鐵工程人員等列隊致意，慈濟志工也從上午開始等候，由慈濟顏博文執行長帶領志工合十祝福，祈願亡者靈安，生者心安。

▲4月5日最後一位大體已找到，現場警消、台鐵人員列隊致意，慈濟志工由顏博文執行長(右二)帶領合十祝福，祈願亡者靈安，生者心安。