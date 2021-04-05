饗賓餐旅標下2021全台第一鮪　捐120萬助太魯閣傷亡民眾

▲桃園饗賓餐旅以重金標下2021全台第一鮪。（圖／饗賓餐旅提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園饗賓餐旅集團砸約200萬標下2021全台第一鮪，並加碼捐120萬幫助太魯閣事故傷亡民眾。集團董事長陳啟昌5日表示，去年疫情期間，饗賓集團生意大受影響，政府主動關心並予紓困度難關，為示感謝並善盡社會責任，首次參與全台第一鮪競標，期增加漁民收益，帶動地方觀光，同時也捐贈太魯閣事故善款發揮愛心。

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▲饗賓餐旅集團董事長陳啟昌(左)，發展多品牌餐飲並熱心公益重。（圖／記者楊淑媛攝）

對於得標的全台第一鮪，饗賓餐旅副總經理李仲康說，第一鮪重逾193公斤，可做成生魚片部位約100公斤左右，將於日內獨家於饗賓餐旅旗下日式百匯「旭集和食集錦」台北信義店、高雄義享店優惠給黑卡、金卡會員們分享。

▲▼全台第一鮪日內獨享饗賓餐旅旗下日式百匯「旭集和食集錦」黑金卡會員。（圖／饗賓餐旅提供）

2021屏東黑鮪魚文化觀光季認證，由「滿吉財號」捕獲重量193.4公斤的「全台第一鮪」，4月4日由桃園饗賓餐旅以每公斤1萬元的歷史新價標下，第一鮪過磅秤重逾193公斤，總長210公分。

饗賓餐旅事業從70年代桃園人共同的飲食記憶「福利川菜餐廳」起家，2001年起逐步轉型為饗食天堂自助百匯。經過饗賓全體同仁的用心經營，已發展為多品牌的餐飲集團。饗賓餐旅事業專注於餐飲業本質，目前「饗賓」旗下餐飲品牌各具特色，自助百匯的「饗食天堂」、時尚川味的「開飯川食堂」、天然蔬食的「果然匯」、創新泰味的「饗泰多」、樸實台菜「真珠 台灣家味」以及「INPARADISE饗饗」、日本料理百匯「旭集和食集錦」以及電商平台「饗在家」等多元品牌。

董事長陳啟昌說，饗賓餐旅集團擁有許多年輕或二度就業的員工，去年受疫情影響，該集團堅持不裁員、不減薪、不關店，並獲得市長鄭文燦及經濟部的協助紓困度過難關，今年3月20日集團甫於高雄義享天地的「旭集和食集錦」開幕以來，業績穩定成長。

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