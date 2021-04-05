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女大生露出「渾圓南半球」拍學士服辣照　校方動怒！求償283萬元

▲▼女大生布德羅（Helene Boudreau）上傳性感學士服照，慘遭校方提告。（圖／翻攝自推特／@LeStudio1、@thenewsjunkie、400round）

▲女大生布德羅（Helene Boudreau）上傳性感學士服照，慘遭校方提告。（圖／翻攝自推特／@thenewsjunkie）

記者張寧倢／編譯

加拿大一名主修視覺藝術的女大生布德羅（Helene Boudreau）幾周前將自己的大尺度性感照上傳到社群網站，其中包含她身穿學士服露出傲人雙峰的照片，不料卻因此遭到校方指控損毀校譽，並求償12.5萬加幣（約新台幣283.25萬元）。

根據《CTV NEWS》報導，加拿大魁北克大學蒙特婁分校（UQAM）上周向蒙特婁高等法院提起訴訟稱，女大生布德羅2月24日將一張穿著學士服的畢業照公開上傳到IG，照片中她掀起了衣服、露出胸部，且文憑上清楚顯示了UQAM的標誌，隔天她又將相同的照片上傳到推特與臉書。

副校長普勞（Jean-Christian Pleau）於2日聯繫布德羅，要求她撤掉照片，但布德羅卻只刪除了IG的照片，其他社群帳號上仍然保留了性感照。訴訟文件指出，布德羅12日又在臉書上傳照片，只見她在寫有UQAM創校50周年字樣的牆面前「脫褲」，不僅露出穿著丁字褲的渾圓臀部，更用手指比出不雅手勢。

▲▼女大生布德羅（Helene Boudreau）上傳性感學士服照，慘遭校方提告。（圖／翻攝自推特／@LeStudio1、@thenewsjunkie、400round）

▲布德羅被校方提告後又發布了一張露臀照。（圖／翻攝自IG／400round）

此外，布德羅也被指控在「OnlyFans」的成人網站上使用類似照片來宣傳，這對她說是有利可圖的，因為她每個月從網站中獲取超過2萬加幣的收入（約新台幣45萬元）。UQAM校方聲稱，布德羅的照片讓學校蒙受「重大損害」，因此向她要求名譽損失與懲罰性賠償合計共12.5萬加幣（約新台幣283.25萬元）。

報導指出，UQAM在事發之後緊急發布禁令，希望能阻止布德羅再張貼更多包含學校名稱或標誌的照片，因為言論自由的權利並不會成為人們「誹謗」或「有權使用第三方智慧財產權」的正當理由。對此，UQAM的發言人表示，由於案件正在審理中，無法發表評論。布德羅也已將帳號轉為私人帳號。

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