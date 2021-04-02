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人妻「裸身入鏡片」瘋傳！官員視訊會議中　老婆肉體被看光

▲南非官員視訊會議中，妻子裸身入鏡。（圖／翻攝Twitter@FortuneWide）

▲南非官員恩德武（Inkosi Xolile Ndevu）視訊會議中，妻子竟突然裸身入鏡。（圖／翻攝Twitter@FortuneWide）

記者吳美依／綜合外電報導

南非「全國傳統領袖理事會」（The National House of Traditional Leaders）於3月30日召開視訊會議，官員恩德武（Inkosi Xolile Ndevu）發言到一半，妻子竟突然從浴室走出來，正面全裸入鏡，畫面立刻透過鏡頭播送出去。雖然他立刻被提醒，但相關影片已經在社群媒體上瘋傳。

TimesLIVE等外媒報導，「全國傳統領袖理事會」召開會議，討論新冠疫情、合作治理與傳統事務。恩德武發現老婆裸身入鏡後，立刻雙手摀臉表示，「噢！我真的很抱歉，我把注意力放在鏡頭上，沒有注意到身後」。

▲南非官員視訊會議中，妻子裸身入鏡。（圖／翻攝Twitter@FortuneWide）

▲穆桑比姆（Faith Muthambi）當場發怒譴責。（圖／翻攝Twitter@FortuneWide）

與會女官員穆桑比姆（Faith Muthambi）立刻露出不舒服的表情，憤怒譴責，「恩德武，你後面那個人穿著非常不得體，我們全部都看到了」。她還說，這種事情已經不是第一次發生，「你在直播上欸！」

恩德武隔（31）日受訪時解釋，他當時在臥室裡視訊，而會議原定晚間7時至10時舉行，卻延誤到10點之後，「我的老婆進來上廁所，卻沒注意到我還在視訊直播，我很抱歉」。

理事會主席馬蘭古（Ikosi Sipho Mahlangu）發布聲明指出，恩德武的妻子當時毫不知情，呼籲網友發揮同理心，切勿再轉傳影片。他道歉並指出，雖然視訊會議有所益處，卻也會侵犯個人與家庭隱私，發生此事令人遺憾。

律師視訊開庭忘關鏡頭！　脫光「桌上忘情激戰裸女」影片網路瘋傳

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