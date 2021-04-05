全台還有9處台鐵邊坡施工　立委籲3天內安檢「防異物掉落」

▲高虹安認為，此次意外事故最大問題出在「工地安全」。（圖／取自高虹安臉書）

記者徐政璿／台北報導

「義祥工業社」的工程車2日從邊坡滑落，被太魯閣號迎面撞上，奪走50條人命。民眾黨立委高虹安表示，此次意外事故最大問題出在「工地安全」，交通部與台鐵應馬上對正在施工的9處邊坡工地進行全面安檢，3天內完成並提出初步報告。

高虹安指出，根據交通部資訊與媒體報導，此次意外發生地類似的危險邊坡竟然還有15處之多，而其中有9處正在施工（另3處發包、1處設計中，1處已完工）。

高虹安表示，到意外現場勘驗的技師更直指造成這起重大事故的背後關鍵，是台鐵於本次意外右上方處的「西正線」做隧道施工，只關注該處的施工安全，卻未曾注意會否影響左下方仍有軌道車輛行駛的「東正線」安全（台鐵已承認有監管疏失），因而造成憾事發生。

高虹安說，根據現場照片，可以看到在照片右上方、正在施作的「西正線」同樣可能也有潛在的工安風險，包括火車通過的斜上方沒有任何防護，工地右上斜坡道路也同樣可以通向軌道上方，若有落石順坡或異物掉落，依然可能掉到隧道口與軌道上。

她抨擊，如今左下方隧道口都出事了，右上方正在施作的工程危險還要視而不見嗎？台鐵在事故發生後有無緊急對這些工地做出防護措施及相關檢視、檢討？意外發生後，對於緊鄰軌道旁的邊坡位於工區下方應設置安全防護設備，台鐵竟還是抱持官僚心態表示「沒有明文規定」。

針對此次意外事故最大問題，高虹安認為出在工地安全，交通部與台鐵應馬上對正在施工的9處邊坡工地進行全面安檢，3天內完成並提出初步報告。