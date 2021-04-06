50人慘死真相揭密　台鐵3年前早提「預防措施」變空談

▲太魯閣408車次2日上午發生嚴重事故，造成50人死亡、200人輕重傷，全台傾力救援也救不回寶貴的生命。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台鐵由樹林出發至台東的408車次太魯閣號，2日行經至花蓮秀林鄉和仁段清水隧道北口時，撞上滑落鐵軌的工程車，導致50人罹難、200人輕重傷，造成台鐵成立76年以來最大意外，此事故本可以預防，台鐵在普悠瑪事件後擬推動邊坡防護系統，保命機制卻成空談，罹難者家屬難以接受，要求政府給公道。

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4月3日下午，罹難者家屬重返太魯閣號案發地點招魂，清水斷崖旁的山谷本該幽靜蓊鬱，此時卻迴盪著刺耳招魂引路鈴聲和對親友撕心裂肺的呼喚，讓人心碎的黑傘長龍佔據道路，此時天空突然降下綿綿細雨，彷彿神靈都不忍目睹此哀戚場景，天地同悲令見慣生死的葬儀社人員和警消也紅了眼眶。

▲受害者家屬的哀喊悲鳴聲縈繞山谷，聽者無不鼻酸，還有人傷心欲絕，在家屬的攙扶下才能勉強站立。（圖／CTWANT提供）

檢視這起意外與工程的關係可以發現，台鐵放縱無良廠商得標、工地邊坡工安無人監督、邊坡即時監控系統淪空談、合約未明列應設置工地圍籬，出事後還想把責任推給包商和監造商，而意外發生的主因，就是施工廠商義祥工業社在該停工的期間竟偷偷施工，工程車滑落後又未即時通報才釀成大禍。

此事故本該可以預防，前立委孫大千指出，普悠瑪翻覆後，行政院曾召集部會檢討，列出144項改善事項，包括2.7億元的邊坡全自動監視系統，該系統可監視易災或脆弱路段邊坡狀況，當異物入侵軌道時，監視系統影像辨識就能判釋，並即時發出預警警示，原定去年底完成建置，如今卻不知所蹤，對人民承諾的保命系統成為空談，普悠瑪的慘痛更沒有讓台鐵得到教訓。

可惡的是，台鐵公司在案發後不思如何救災，沒有痛定思痛想要改革，竟試圖想要帶風向，其高層群組的對話截圖也流出，勞安室主管提議向施工承包商和監造求償，「建議責任導向監造，降低本局負評」，此消息引發大眾譁然，更點燃民眾怒火。

也是此次事件，讓台灣人民看到台鐵對承包商的管理有多荒謬，鐵軌旁的工地竟未設置圍籬阻擋，大眾起初認為是承包商便宜行事，打開合約一看，才發現對於事故邊坡竟未有明文規定。

▲早在2018年台鐵發生普悠瑪翻車事件後，行政院就要求台鐵必須加裝「邊坡全自動監視系統」，原定去年完工，該系統如今仍不知所蹤。（圖／CTWANT提供）

此外，事故發生在停工期間，台鐵曾表示「不覺得他（李義祥）去看工地有問題」，事實上，工地主任返回工地等同施工行為，如臨時施工也應通報台鐵，停工期間更不該有任何機具移動，「從頭到尾沒人管」的散漫心態恐才是事故主因。

扯的是，李義祥除身兼「義祥工程行」以及「義程營造」負責人外，還同時身兼施工廠商「東新營造」工地主任，已涉嫌違反《營造業法》，可處二十萬元以上、一百萬元以下罰鍰，但其工地主任資格層層送審，但監造單位聯合大地、PCM中棪工程顧問公司以及花蓮工務段3單位卻都未察覺問題，台鐵對工程管理的「散漫」程度可見一斑。

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