名嘴曝太魯閣號50命「東新才是關鍵」　千字揭9年拿44標案內幕

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵408次太魯閣號列車撞上工程車，造成50人死亡的嚴重事故，工程承攬商、義祥工業社老闆李義祥事後遭起底牽涉弊案，掀起全台關注。名嘴李正皓5日在臉書PO文，直指東新營造才是這次事件的真正關鍵，甚至點名東新營造負責人政商關係密切；對此，花蓮縣政府痛批名嘴此舉是在罹難者傷口撒鹽，目前已經委任律師準備提告。

▲李義祥被解送看守所，坐在囚車內低頭不發一語。（圖／記者黃彥傑攝）

李正皓5日在臉書PO出一篇長達1128字的長文，起底東新營造負責人的背景，文章第一段便點出「東新營造才是這次事件的真正關鍵」，工地主任李義祥則是東新營造聘請的人，而該負責人能在9年內吃下花蓮縣政府44個標案，「影響力大到拿縣政府幾千萬的案子，像是吃飯喝水一樣簡單。」

李正皓指出，東新營造負責人政商關係密切，還是當地信仰中心的宮廟主委，如今李義祥已被送往看守所羈押，「東新營造身為施工廠商，負責人能置身事外？建設邊坡圍籬的設置、工地進出的管理，這些都是東新營造不能迴避的責任。」

▼▲事發當時李義祥就在工寮旁打電話，他還一派輕鬆地跟朋友聊天。（圖／記者黃彥傑翻攝）

李正皓認為，太魯閣號事件其實就是鬆散、落後的工地管理必然會發生的悲劇，「如果台灣的公部門營造業承包商比的永遠不是品質而是後台，請問台灣施工品質怎麼可能會進步？」、「50條人命絕不應該『今天公祭、明天忘記』，我會持續追蹤，也拜託大家一起監督」。

不過，對於李正皓的質疑，花蓮縣府祕書長張逸華向《東森新聞》表示，有些政客在這個時候利用罹難者的傷口撒鹽，就是為了獲取個人政治利益，過去李義祥曾用小畫家做假圖，提供縣府查核，被抓包之後已經依法送辦，現在名嘴卻跳出來做莫須有的指控，縣府已經委任律師準備提告。

▼李正皓臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）