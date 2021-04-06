　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女檢察長2天沒睡「跛腳查太魯閣50命」　李義祥交保1天被她追回

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵太魯閣號事故造成50人死亡、156人受傷，由於過程太過離奇，全民都很關心案情真相。花蓮地檢署檢察長俞秀端為了替罹難者討回公道，已經超過2天沒有休息，忍著腳痛不眠不休找證據、比對死者身分，還在工程承攬商、義祥工業社老闆李義祥裁定交保後，第一時間提出抗告，讓李回家不到一天，就被送往看守所羈押。

▲花蓮地檢署檢察長俞秀端。（圖／記者吳奕靖攝）

▼▲俞秀端忍著腳傷疼痛，到處奔波尋找事證。（圖／記者吳奕靖攝）

▲檢察長俞秀端。（圖／記者吳奕靖攝）

根據《東森新聞》報導，55歲的俞秀端堪稱是最年輕的檢察長，這次遇上太魯閣號出軌事故，她已經奔波4日，超過2天沒有闔眼休息。俞秀端坦言，其實有一直要求自己，不能因為身體狀況影響工作，況且現場很多同仁、志工更為辛苦，「甚至有同仁在現場直接昏倒，我想我個人不足掛齒，因為這是我的責任。」

俞秀端為了找證據、比對死者身分，不顧自己的腳傷，走起路來一跛一跛的，仍堅持要站在第一線，早日替罹難者討回公道，即便她人守在殯儀館，還是可以充分指揮調度，並在法院裁定李義祥交保後，第一時間提出抗告，陸續找出相關重要事證，讓李回家不到一天，就被送往看守所羈押。

▲▼太魯閣50死，李義祥交保翻牆爬回住家。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李義祥交保後翻牆爬回住家，但回家不到一天，又被送往看守所羈押。（圖／記者黃彥傑攝）

拚命辦案的俞秀端是司法官訓練所第35期畢業，曾擔任台北地檢署檢察官、法務部檢察司主任檢察官、特偵組檢察官等要職，接手過的案子包含華隆集團超貸案、北投纜車弊案、力霸弊案等等，都是十分棘手的案件。

但其實俞秀端一路走來並不容易，她出身於礦工家庭，小學三年級時罹患紅斑性狼瘡，家中負擔沉重醫藥費，國中時一度休學分擔家計，後來考上北一女補校，加上經過手術後病情穩定下來，這才有餘力專心讀書，一路通過各項考試，最後成為司法官，並獲選為第43屆十大傑出青年。

▼太魯閣號第6節車廂已經吊出。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼太魯閣號「第6節車廂」吊出來了。（圖／記者黃國霖攝）

ET快訊
太魯閣事故　第一通報案電話曝光！
生還女淡淡說「我後面的人都死了…」　麻醉醫急救現場心碎
獨／李義祥第一通電話疑撥給他！　對話內容曝光
花蓮工務段主任詭現事故工地　台鐵回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

忍15年揭狼行！4體操選手悲控「金牌教練性侵」：每次都像死了

太魯閣事故3分鐘後「接到第一通電話」　警消曝報案紀錄：是女性

長腿辣模任秘書控診所霸凌　踢爆詐領健保內幕！院長下場曝

獨／來不及的聚會！袁淳修回台中　二專同學要來看他最後一面

不滿桃捷綠線G09站開發「徵收20屋」　住戶自傷手腳濺血抗議！

獨／李義祥第一通電話疑撥給他：卡緊咧！我的車掉下鐵軌

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉：我只是好心...

男業務女廁偷拍戰果令人驚呆！大家都猜錯了　他賠3萬換和解

鐵鍊鎖頸性侵！網拍靚女遭騙出「電昏囚2天」　渣男下場曝

群組對話戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地照曝光

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

無償修復遺體讓逝者走得有尊嚴　陳修將領76行者走遍人間煉獄

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

忍15年揭狼行！4體操選手悲控「金牌教練性侵」：每次都像死了

太魯閣事故3分鐘後「接到第一通電話」　警消曝報案紀錄：是女性

長腿辣模任秘書控診所霸凌　踢爆詐領健保內幕！院長下場曝

獨／來不及的聚會！袁淳修回台中　二專同學要來看他最後一面

不滿桃捷綠線G09站開發「徵收20屋」　住戶自傷手腳濺血抗議！

獨／李義祥第一通電話疑撥給他：卡緊咧！我的車掉下鐵軌

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉：我只是好心...

男業務女廁偷拍戰果令人驚呆！大家都猜錯了　他賠3萬換和解

鐵鍊鎖頸性侵！網拍靚女遭騙出「電昏囚2天」　渣男下場曝

群組對話戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地照曝光

國民黨團提案要求蘇貞昌下台　周春米批：打嘴砲搏版面

邊讀書邊領3萬月薪！台師大設「智能鑄造專班」4月首收技高生

啟動限水！慎防腸道傳染病　疾管署提儲水方法「這三點要注意」

太魯閣事故推承包商？賴香伶落淚：不讓民進黨繼續玩政治遊戲

我的錢到底跑去哪了？理財專家：用「生活支出表」找出答案

影／隋棠小兒子皺眉問「為什麼沒錢了」　跳針奶音萌炸：根本老闆臉

安格斯12星座一周運勢4／5-4／11　射手好人緣爆發、水瓶話多會惹事

港新版中學歷史課本去英化　鴉片戰爭「加入」中國觀點

「一般受薪階級」買房上限！他細算出1400萬　雙北人哭：得靠爸媽

陳偉殷二軍戰前東家中日龍　6局2安無失分拿勝投

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

遭誤認義祥工人　乘客氣炸問警：該怎麼告

即／撞毀的第6節車廂吊出來了！

18通迴盪隧道的手機鈴聲...破裂螢幕閃著「爸爸」

甜美護理師遭家暴　陽光警輔導竟爬上床挨告

網紅兒搭上死亡列車　母怒批台鐵：賣站票草菅人命

生命最後4秒踩最大煞車！司機員盡力守護乘客

丁允恭控她闖空門拿90件物品　Y女遭判半年

李義祥抽菸吃檳榔！　一旁「白髮藍衣男」身分曝光

獨／停工竟載廢輪胎做邊坡緩衝！李義祥貨車落軌全不知

9:31才有第一通報案電話　花檢回應了

更多熱門

相關新聞

弟也是太魯閣司機　她哭勸離職！本尊1原因拒絕

弟也是太魯閣司機　她哭勸離職！本尊1原因拒絕

太魯閣奪走50條寶貴性命，其中33歲的司機員袁淳修不幸殉職，他生前最後4秒「緊踩最大煞車」，盡全力守護乘客，讓同事們感到鼻酸。一名女網友感慨，弟弟也是太魯閣駕駛，過去一直勸他離職，然而弟弟堅守崗位，認為若真的出意外，「就算會死，也要在我最熱愛的工作上。」

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

北韓首在奧運舞台登場在1972年

北韓首在奧運舞台登場在1972年

「淳修一路好走！」台鐵同仁列隊送別

「淳修一路好走！」台鐵同仁列隊送別

蘇貞昌稱「還有更多事要做」　江啟臣怒：若事前做更多就沒有今天的憾事

蘇貞昌稱「還有更多事要做」　江啟臣怒：若事前做更多就沒有今天的憾事

關鍵字：

太魯閣台鐵花蓮地檢署影音

讀者迴響

熱門新聞

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

藍恭唯、鄭亦真摩鐵開房2.5hrs

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

阿沁妻說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

網紅捐款挨轟「在炫耀」　怒嗆：這些人真噁心

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

福原愛連夜搬家！欲賣東京不倫屋

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

監視器「傳詭異求救聲」　女嬰靠近揮手網嚇壞

更多

最夯影音

更多
18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...
突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面