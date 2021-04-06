女檢察長2天沒睡「跛腳查太魯閣50命」　李義祥交保1天被她追回

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵太魯閣號事故造成50人死亡、156人受傷，由於過程太過離奇，全民都很關心案情真相。花蓮地檢署檢察長俞秀端為了替罹難者討回公道，已經超過2天沒有休息，忍著腳痛不眠不休找證據、比對死者身分，還在工程承攬商、義祥工業社老闆李義祥裁定交保後，第一時間提出抗告，讓李回家不到一天，就被送往看守所羈押。

▼▲俞秀端忍著腳傷疼痛，到處奔波尋找事證。（圖／記者吳奕靖攝）

根據《東森新聞》報導，55歲的俞秀端堪稱是最年輕的檢察長，這次遇上太魯閣號出軌事故，她已經奔波4日，超過2天沒有闔眼休息。俞秀端坦言，其實有一直要求自己，不能因為身體狀況影響工作，況且現場很多同仁、志工更為辛苦，「甚至有同仁在現場直接昏倒，我想我個人不足掛齒，因為這是我的責任。」

俞秀端為了找證據、比對死者身分，不顧自己的腳傷，走起路來一跛一跛的，仍堅持要站在第一線，早日替罹難者討回公道，即便她人守在殯儀館，還是可以充分指揮調度，並在法院裁定李義祥交保後，第一時間提出抗告，陸續找出相關重要事證，讓李回家不到一天，就被送往看守所羈押。

▲李義祥交保後翻牆爬回住家，但回家不到一天，又被送往看守所羈押。（圖／記者黃彥傑攝）

拚命辦案的俞秀端是司法官訓練所第35期畢業，曾擔任台北地檢署檢察官、法務部檢察司主任檢察官、特偵組檢察官等要職，接手過的案子包含華隆集團超貸案、北投纜車弊案、力霸弊案等等，都是十分棘手的案件。

但其實俞秀端一路走來並不容易，她出身於礦工家庭，小學三年級時罹患紅斑性狼瘡，家中負擔沉重醫藥費，國中時一度休學分擔家計，後來考上北一女補校，加上經過手術後病情穩定下來，這才有餘力專心讀書，一路通過各項考試，最後成為司法官，並獲選為第43屆十大傑出青年。

▼太魯閣號第6節車廂已經吊出。（圖／記者黃國霖攝）