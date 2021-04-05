李寧限量款漲31倍一雙21萬元！　陸網友抵制洋貨大炒國產球鞋

▲李寧「韋德之道4全明星銀白款」售價漲幅達31倍。（圖／翻攝中青報）

記者魏有德／綜合報導

大陸近日再現「炒鞋」風，只不過對象從國外廠牌的明星鞋款轉為李寧、安踏等國產球鞋。其中，李寧一雙「韋德之道4全明星銀白款」原價約1499元（約7000元新台幣），網路售價竟高達48889元人民幣（約21萬元新台幣），漲幅達31倍。

▲大陸網友在朋友圈分享李寧運動商品店內人潮洶湧。（圖／翻攝中青報）

《中青報》報導，一位從事球鞋生意多年的業者表示，這段時間的行情非常「神奇」。在他的朋友圈里，做國貨的同行不斷刷屏「求貨源，加價拿」，「有同行一口氣掃了10多萬元（單位，人民幣）的貨，賺回了一輛車錢。」

▲安踏「哆啦A夢聯名鞋」。（圖／翻攝中青報）

此外，也有網友在社交平台上秀出自己的安踏「哆啦A夢聯名鞋」，發售價格是499元人民幣（約2150元新台幣），現在已經是3699元人民幣（約15905元新台幣），價格漲了7倍多。

某位做球鞋生意的老闆，此前以Nike、adidas等品牌球鞋為主，年銷售額能過億元（人民幣，下同）。但在近日受輿論抵制洋貨下，店鋪訪問量和銷量呈現雪崩式下滑，幾千萬元的庫存堆在了倉庫裡，連帶使得商品不斷降價，保守預計至少得虧好幾百萬。

對此，外界分析，炒鞋背後往往連帶的便是瞬間泡沫化，再加上花高價買到假鞋的案例比比皆是，部分球鞋被炒起來之後，反而進一步刺激製假產業的聞風而動，不僅炒鞋玩家要「心裡有數」，相關監管部門或有必要給予針對性關注。