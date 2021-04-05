台南玩命關頭真實版！前後任老公為她開戰　雙B尬馬3飆速濺血

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南市北區中華北路一段5日凌晨發生一起砸車事件，一名鄭姓男子疑似不滿郭姓女子遭到前夫黃姓男子騷擾，凌晨相約談判，開雙B名車包夾黃男所乘坐的馬3，導致黃男失控衝撞冷氣行外的2輛貨車，並趁黃男因撞擊來不及逃生之際，火速拿球棒下車砸車打人，導致3人受傷，而警方到場後，也帶回涉案等11人，並依妨害秩序、毀損及傷害罪與公共危險罪等移送法辦。

▲台南市中華北路一段發生1起因感情三角糾紛引起的街頭追逐毆鬥事件，造成5車毀損、3人受傷，警方漏夜將涉案11人全部追緝到案，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝）



警方指出，這起砸車尋仇案件疑似為感情糾紛，涉案的鄭姓男子疑似不滿郭姓女子遭到前夫黃姓男子騷擾，夥同4名友人駕駛2輛車，與黃姓男子等5名友人駕駛3輛車，相約中華北路一段旗哥牛肉湯前談判，未料人還沒下車談判，就先引發追逐互毆糾紛，造成3人受傷送醫。

目擊者表示，案件發生在5日凌晨3點31分，先是多輛轎車在中華北路上競速，隨後一輛藍色的馬3遭到兩輛雙B名車包夾，失控撞上冷氣行的貨車，而馬3上的3名客還未來得及逃離下車，就見兩輛雙B名車上的人手持球棍下來，對著馬3裡面的人就是一頓痛毆，造成3人員受傷，車窗玻璃破裂，有多處被砸的痕跡。

案發後警方也迅速到場採證，現場地面血跡斑斑，也尋獲一根球棒，台南市第五分局也陸續傳喚涉案的11名犯嫌到案說明，全案朝妨害秩序、毀損及傷害罪與公共危險罪嫌等偵辦。

▲台南市中華北路一段發生1起因感情三角糾紛引起的街頭追逐毆鬥事件，波及一旁冷氣行的貨車。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警局第5分局，漏夜將涉案人士11人等逮捕歸案。（圖／記者林悅翻攝）

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