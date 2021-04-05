台南南山公墓野草火警　消防局：請民眾掃墓小心防火！

記者林悅／台南報導

台南市5日中午南區南山公墓發生野草火警，台南市消防局派出消防人車前往搶救，由於起火的是公墓野草，火勢延燒迅速，且搶救困難，消防人員接駁延伸水帶射水搶救，幸未釀災，消防局籲請民眾掃墓小心防火。

▲台南市消防局指出，5日下午2時30分前共發生4起公墓火警，在消防人員全力搶救下，幸未釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出，為降低清明火警，事前提出3項機制：1、聯手防範，除草清運：民政局、環保局及消防局共同合作，透過民政局向墓地負責管理員督促建置預防機制，環保局除草與追蹤管控清運，消防局熱區分析與探討。2、科技宣導：駐點服務各分隊除平時防火宣導外，也於連續假日期間編排公墓巡邏勤務，並於各公墓明顯處懸掛防火宣導旗幟及海報標語，另於公墓編排駐點勤務，降低火災發生的風險。3、輕裝上場，快速滅火：消防局考量今年久旱缺水，故採手持火把、背負式滅火設備等器具，在不造成火勢擴大的前提下，盡量減少用水的方式進行滅火。為求水資源有效利用，均善用台南6處水資源中心進行取水作業。

台南市南區、北門、仁德區公墓，5日在清明連假最後一天，在下午2時30分之前，即發生4場公墓野草火警，幸好消防局就近都有駐守消防車，迅速出動搶救，將火勢撲滅而未釀災。消防局長李明峯表示，除感謝消防局警義消人員在清明連續假期期間，堅守崗位與付出，也再次呼籲民眾掃墓請小心防火。

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