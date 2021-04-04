太魯閣號駕駛「反應時間不到10秒」！影像曝：看到工程車剩250m

記者柯沛辰／綜合報導

台鐵太魯閣號2日撞上邊坡滑落的工程車，導致出軌釀成50死200傷。國家運輸安全調查委員會取得事故前影像，發現列車駕駛看到軌道上有工程車時只剩約250公尺，反應時間不到10秒，但工程車是何時滑落、有無煞車，後續還要來釐清這些疑點。

太魯閣號事故調查有重大進展，今天（4日）確認是工程車先滑落軌道，才導致列車閃避不及撞上。不過，事故發生時間是4月2日上午9點28分，同地點15分鐘前才有另一輛列車通過，顯示工程車是在這15分鐘內滑落，但確切何時滑落，若裝設預警系統可否及早發現、避免憾事？成為外界關注焦點。

▲第四節車廂拖出後，找到工程車第一張記憶卡。（圖／記者楊詩益攝）

據了解，現場人員本要依進度將第4節車廂拖離隧道，但檢調4日下午1點在該車廂找到工程車行車紀錄器的第一張記憶卡，初判記憶卡應該有2張，因此現場拖吊作業緊急暫停，全力尋找第二張記憶卡。

運安會主委楊宏智受訪時表示，第8節車廂的列車監視器昨天尋獲，影像解讀已經出爐，確認是工程車先橫躺在軌道上。根據《中央社》報導，楊宏智指出，清水隧道前還有一個隧道，2個隧道距離很短，列車駕駛一定有看到軌道上有異物，只是距離只剩約250公尺，能反應的時間剩不到10秒。

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者湯興漢攝）

楊宏智表示，事故現場路段速限130公里，2個隧道之間僅有7到8秒距離，但列車至少需要600公尺才停得下來，所以換算時間，至少需要16.6秒，即便司機馬上反應過來，或現場裝有預警系統，也無法馬上煞住。

至於最新找到的工程車記憶卡，楊宏智說，目前找到的第一張初判資料未受損，接下來將進一步解讀、還原工程車滑落的情形，最快明後天會有輪廓出來，若之後現場又找到第二張，也應該會交給運安會解讀，相信有助了解事故原委。

▼ 太魯閣號事故前最後身影。（圖／林劭劭授權提供）