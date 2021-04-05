救災志工累昏！檢察長不眠不休2天「忍傷奔走」：我要給罹難者公道

記者吳奕靖、許宥孺、林昱萱／花蓮報導

台鐵太魯閣號408車次2日遭從邊坡滑落的工程車撞上，釀成50死202傷的重大傷亡。其中，花蓮地檢署檢察長俞秀端這幾天一直不眠不休，除了回家洗澡以外，一直在殯儀館內，協助家屬認屍、指揮檢察官等，一天也要開好場記者會，讓民眾得以知道第一情況，也因此讓她的身體有些吃不消，雙腳也因此腫脹，偉大又無私的精神令人欽佩。

▲檢察長俞秀端不眠不休，只為了替罹難者討公道。（圖／記者吳奕靖攝）

俞秀端這幾日以來，一直不眠不休地在殯儀館指認屍體，而因為高強度的走動，也讓她的雙腿因此腫脹受傷，同時她也指揮著現場的檢察官，對李義祥進行起訴，除此之外，為了讓死傷者可以得到公道，俞秀端仍是帶著傷四處奔走，堅持要為這50名死者討回公道。

▲俞秀端因不斷奔走，導致雙腿受傷。（圖／記者吳奕靖攝）

俞秀端敬業、負責的態度，讓在場人員、記者都感到相當欽佩。對此，俞秀端說明，自己的休息是小事不足掛齒，雖然已經超過2天2夜沒好好休息，但現場的犯保人員及志工也同樣辛勞，有些直接在現場昏倒，因為這是自己的責任，要還給罹難者及家屬公道。

此外，俞秀端私下也說有朋友看到電視，就叫她整理儀容，說她整個就像是阿嬤，但她說自己忙著這些事，每天只有回家洗澡，已經顧不了這麼多。其認真、無私的模樣，也不禁讓記者大讚，一個檢察長肯站在第一線，她真的很勇！稱為「勇檢」不為過。

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