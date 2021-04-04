一夜4次懷孕了！輕熟女淚訴被「飢渴侵犯」　18歲鮮肉傻：妳主動的

▲大陸佛山女子控訴遭性侵懷孕。（圖／翻攝自網易視頻／小強熱線）

圖文／CTWANT

大陸佛山一名32歲黃姓女子日前在酒吧認識了18歲申姓男子，2人很快就墜入愛河，但交往短短幾個月就分手收場；黃女控訴，申男與她分手後，竟趁她酒醉時強行侵犯，導致她懷孕，如今又不認腹中孩子，只能投訴媒體，希望對方出來面對。

黃女向大陸《佛山電視台》的節目小強熱線投訴，去年4月在酒吧認識了申姓男子，2人相談甚歡，很快就確定戀愛關係，但交往期間發生許多不愉快，因此年底就分手。分手後黃女仍多次傳訊息給對方，但因為早被黑名單，對方根本收不到。

黃女哭訴，上月3日酒醉後打電話給對方，未料當晚就發生令她非常害怕的事，「申男好像很飢渴一樣，就這樣強行侵犯了我，因為怕前夫知道我有新戀情，不讓我見女兒，所以我不敢張揚。」黃女透露，當晚發生了4次性關係，第二天才去報警，未料3月17日驗孕發現自己懷孕了。

對此申男無奈表示，黃女一開始就隱瞞真實年紀、婚史，直到交往才慢慢發現；他委屈地說，「我根本沒有強行侵犯她，所有的性關係都是你情我願的，而且是黃女主動的。」申男強調，孩子絕對不是他的，因為黃女過去就曾用相同手段欺騙。

對此律師指出，目前雙方各執一詞，均無法提供確鑿證據，加上警方已經調查完畢，認為申男並不構成犯罪，針對黃女的訴求，建議她通過民事訴訟途徑進行維權。

延伸閱讀

▸ 堅持要有「全新房」才肯結婚 丈母娘死不退140萬禮金

▸ 鮭魚之亂案外案！噁男自稱「貞操奴」下體穿「貞操鎖」放盤子上：調教日常

▸ 洗澡聽見「有人叫名字」！回頭看沒人 「電競女神」突嘔吐頭劇痛