　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

一夜4次懷孕了！輕熟女淚訴被「飢渴侵犯」　18歲鮮肉傻：妳主動的

（圖／翻攝自網易視頻／小強熱線）

▲大陸佛山女子控訴遭性侵懷孕。（圖／翻攝自網易視頻／小強熱線）

圖文／CTWANT

大陸佛山一名32歲黃姓女子日前在酒吧認識了18歲申姓男子，2人很快就墜入愛河，但交往短短幾個月就分手收場；黃女控訴，申男與她分手後，竟趁她酒醉時強行侵犯，導致她懷孕，如今又不認腹中孩子，只能投訴媒體，希望對方出來面對。

黃女向大陸《佛山電視台》的節目小強熱線投訴，去年4月在酒吧認識了申姓男子，2人相談甚歡，很快就確定戀愛關係，但交往期間發生許多不愉快，因此年底就分手。分手後黃女仍多次傳訊息給對方，但因為早被黑名單，對方根本收不到。

黃女哭訴，上月3日酒醉後打電話給對方，未料當晚就發生令她非常害怕的事，「申男好像很飢渴一樣，就這樣強行侵犯了我，因為怕前夫知道我有新戀情，不讓我見女兒，所以我不敢張揚。」黃女透露，當晚發生了4次性關係，第二天才去報警，未料3月17日驗孕發現自己懷孕了。

對此申男無奈表示，黃女一開始就隱瞞真實年紀、婚史，直到交往才慢慢發現；他委屈地說，「我根本沒有強行侵犯她，所有的性關係都是你情我願的，而且是黃女主動的。」申男強調，孩子絕對不是他的，因為黃女過去就曾用相同手段欺騙。

對此律師指出，目前雙方各執一詞，均無法提供確鑿證據，加上警方已經調查完畢，認為申男並不構成犯罪，針對黃女的訴求，建議她通過民事訴訟途徑進行維權。

延伸閱讀
堅持要有「全新房」才肯結婚　丈母娘死不退140萬禮金
鮭魚之亂案外案！噁男自稱「貞操奴」下體穿「貞操鎖」放盤子上：調教日常
洗澡聽見「有人叫名字」！回頭看沒人　「電競女神」突嘔吐頭劇痛

ET快訊
張育成4支2還敲勝利打點！　首安首打點首得分一次來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

表達完慰問共軍還照飛！　學者嗆「習近平可以更噁心一點」

疫苗施打若未建立免疫屏障　張文宏：中國將面臨更大威脅

一夜4次懷孕了！輕熟女淚訴被「飢渴侵犯」　18歲鮮肉傻：妳主動的

演員照變遺像廣告　業者被告怒嗆「又不是一線」

陸廠搶二手半導體設備　價格漲30％反成建廠隱憂

男主編暴擊女記者頭部60秒致死　判決出爐陸網炸鍋　

男友百萬聘金塞粉紅行李箱　她回包「131452」... 隔天開箱傻眼

陸瀋陽高速重大車禍釀11死　貨車穿越護欄追撞大客車

返鄉祭祖發現「三座祖墳不見了」　男子傻眼：全變甘蔗園

捍衛港區國安法　港警務處官員批美「有侵略性DNA」

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

腿受傷！她忍痛奮力搬椅助逃生　女童母探視致謝...兩人相擁而泣

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

難得約會！牙醫男友卻說「妳拍夠了沒」　Apple轉頭偷哭...全場女生心疼

表達完慰問共軍還照飛！　學者嗆「習近平可以更噁心一點」

疫苗施打若未建立免疫屏障　張文宏：中國將面臨更大威脅

一夜4次懷孕了！輕熟女淚訴被「飢渴侵犯」　18歲鮮肉傻：妳主動的

演員照變遺像廣告　業者被告怒嗆「又不是一線」

陸廠搶二手半導體設備　價格漲30％反成建廠隱憂

男主編暴擊女記者頭部60秒致死　判決出爐陸網炸鍋　

男友百萬聘金塞粉紅行李箱　她回包「131452」... 隔天開箱傻眼

陸瀋陽高速重大車禍釀11死　貨車穿越護欄追撞大客車

返鄉祭祖發現「三座祖墳不見了」　男子傻眼：全變甘蔗園

捍衛港區國安法　港警務處官員批美「有侵略性DNA」

今晨12℃入夜再探底！日溫差達15度　下波變天水氣更多

清明收假日「國道8大地雷」路段曝　免收費時段延長到1000

逃逸移工驚見大批交管怕被抓　躲邊坡突墜50公尺深谷1死1重傷

快訊／中和火警！民眾驚：超多消防車、救護車　一家三口1命危2傷

帛琉旅遊泡泡首發團返台　旅客讚防疫做得好：台灣民眾很幸福

「李義祥在看什麼」　縱火犯陰謀論瘋傳：會不會是故意的

剛洗頭就癢又出油？遵循換季三部曲還你健康好髮質

拜登力推57兆基礎建設計畫　能源部長：共和黨若不支持仍會推動

保加利亞國會大選　出口民調：總理政黨仍為最大黨

「染血白袍」漂流5小時虐心曝光！醫師衝隧道救援　回院又到他手中

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

大陸熱門新聞

一夜4次懷孕了！輕熟女淚訴被侵犯

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

表達完慰問共軍還照飛！學者嗆習近平噁心

煉鋼工跳高爐融化！15秒影片瘋傳

長髮女全裸被虐到尿失禁　男女狂笑錄影：好噁

陸廠搶二手半導體設備　建廠成本提高

高冷女神流出性愛片　釣出本人：直接找我玩就行！

演員照變遺像廣告

疫苗施打若不普及　張文宏：中國將面臨更大威脅

和老闆發生關係　她醒來看包養金變冥紙崩潰

廣西男返鄉祭祖　發現三座祖墳不見

小王裸掛5F逃生　下秒失足墜樓砸地

女記者遭同事暴打致死　判決惹議

「中國天眼」向全球開放！　1月曾接到外星來電

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

4歲陳小妹遺體回家　阿嬤哭：一次沒了兩個

預言文被挖　唐綺陽「心頭都是痛」再提醒

醫創傷症候群：洗很多次，仍聞到味道

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

工程車躺在軌道　列車駕駛反應時間「不到10秒」

21歲憲兵遺體「48hrs後終認出」！

獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電

林佳龍深夜臉書宣布辭去交通部長一職

被牙醫男友唸：妳拍夠了沒　Apple轉頭偷哭

家屬指認遺體淚問會不會痛？...白袍醫暖回

「南拳媽媽」張傑變筋肉男！低調參加健美比賽

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面