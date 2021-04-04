羅瑩雪因病辭世！兒福聯盟發聲明證實：不設靈堂、公祭

▲法務部前部長羅瑩雪。（圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／綜合報導

法務部前部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪3日晚間因乳癌辭世，享壽69歲。兒福聯盟執行長白麗芳4日接受《ETtoday新聞雲》記者訪問證實此事，她表示，羅瑩雪因病於昨晚深夜辭世，家屬目前希望能低調處理。兒福聯盟也發布聲明提到，羅瑩雪生前囑咐勿叨擾親友，且身後不設靈堂、公祭等儀式，請各界尊重羅董事長之遺願。

兒福聯盟聲明全文如下：

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2021年的兒童節，格外悲慟，除了日前發生太魯閣號事故，造成國人嚴重傷亡外，本會羅瑩雪董事長，亦不幸於昨日（3日）深夜病逝，享年69歲。本會所有董監事暨全體員工，特向羅董事長之親屬，致上最沉痛的哀悼：

1、羅董事長為本會創會董事之一，30年來堅持為兒童人權奔走，除致力於推動《兒童福利法》、《兒童及少年福利法》修正，亦於921震災後，積極推動民法1094條修正，翻轉父系主義，改採兒少最佳利益原則決定失依兒少之監護人。回顧羅董事長一生，可謂是台灣兒童福利倡議改革的重要推手，貢獻卓著，令人感佩。

2、羅董事長一向以豁達、謙卑的態度，坦然面對人生終點。羅董事長生前囑咐，勿叨擾親友，如造成驚擾，敬請各界諒解。羅董事長身後不設靈堂、公祭等儀式，請各界尊重羅董事長之遺願，家屬亦低調婉拒媒體採訪，盼逝者安息，生者節哀。

3、對兒盟全體同仁而言，失去最敬愛的大家長，萬分哀痛，但羅董事長給同仁的支持與鼓勵，將永留我們心中。我們將牢記羅董事長的期許，努力把30年前兒盟創會的初衷，持續落實在未來每項服務與倡議當中。