雙親魂斷太魯閣號！小孩急從荷蘭返台奔喪　指揮中心放寬入境標準

▲台鐵說明太魯閣出軌事故。（圖／記者張榮恩攝）

記者黃凱翊／綜合報導



台鐵發生408次太魯閣號出軌事故，現場人員預計今（4）日將第4、5車廂拖離隧道，至傍晚6點左右已將第4節車廂吊出隧道。台鐵也在19點召開最新說明會，會中提到罹難者家屬如需返台奔喪的防疫指引。

交通部次長王國材表示，有對黃姓夫妻是此次太魯閣號出軌事故中的罹難者，小孩需緊急從荷蘭搭機返台奔喪，預計明天就會抵達台灣。但從國外返台是否要遵循一般的居家檢疫規定，王國材表示，於今天下午有針對此個案與指揮中心討論過，指揮中心也緊急宣布啟動「0402太魯閣列車事故返臺探病/奔喪專案」，無症狀者可免提供搭機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後由機場安排防疫計程車送至部立桃園醫院採檢後，醫院搭乘防疫計程車或專車至目的地。

指揮中心發言人莊人祥表示，搭機前無症狀者可免提供搭機前3日內核酸檢驗陰性報告，需填寫「旅客入境切結書」，註明「0402事故協處專案」，以利航空公司地勤協處，搭機當日要以個人手機完成「入境檢疫系統」線上申報，並先向地方政府聯繫安排居家檢疫事宜。

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入境後須持有國內SIM卡接收手機簡訊，無症狀者搭防疫計程車送至部立桃園醫院採檢後，可搭防疫計程車或專車至目的地，有症狀者依現行作業流程，採檢深喉唾液後送至集中檢疫所，二採陰性後始可搭乘防疫計程車或專車至目的地。

▲指揮中心啟動0402專案，放寬來台奔喪規定。（圖／指揮中心提供）

另外，居家隔離/檢疫第0至4天採檢者，取得檢驗陰性報告且在採檢2天內，可向地方衛生單位申請安排外出探病/奔喪，若為居家隔離/檢疫第5天（含）以後採檢者，需取得檢驗陰性報告3天內，可向地方衛生單位申請。而民眾在臺期間因申請外出探病/奔喪所需採檢費用，包括掛號費、診療費等，一律由指揮中心支付。