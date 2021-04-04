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手淫精尿噴臉逼「吃下去」！少年肛門被插異物痛到尖叫：生不如死

▲▼河東郡智異山青鶴洞一處標榜禮節教育的私塾，爆出同儕間獵奇的性霸凌、虐待事件。（圖／翻攝自韓國觀光公社）

▲河東郡智異山青鶴洞某標榜禮節教育的私塾，爆出同儕間性霸凌、虐待事件。（圖／翻攝自韓國觀光公社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓慶尚南道河東郡當地的私塾（書院）接連傳出校園霸凌、性虐待等事件！一名年僅17歲的少年從去年2月起便慘遭同間宿舍寢室的2名男同學霸凌，不僅慘遭拖行至廁所逼看手淫、吞下噴在臉上的精液與尿液，甚至肛門還被抹乳液並塞入馬桶刷，此後身心嚴重受創、生不如死，只能靠安眠藥、抗憂鬱藥物入睡，他向青瓦台官網提出請願，要求政府嚴懲對霸凌冷處理的私塾院長。

根據韓媒《MBC》獨家報導，位於河東郡青鶴洞村落的私塾主要強調教授學生「禮節教育」，該名少年親自向媒體透露這段時間遭到虐待的過程與心境變化。他表示，待在私塾的時間根本宛如人間煉獄，簡直是生不如死，導致以後只要看見韓屋等傳統建築，就會想起遭到同學性霸凌與暴力虐待的過程，嚇得渾身起雞皮疙瘩。

他向媒體描述遭到虐待的經過，胸部、臉部經常遭同學揮拳毆打，打到渾身都是血，甚至還會被威逼吞下精液、尿液，若想要喝水，對方還會特地從馬桶裡撈出糞水要求喝下。

►高中少年遭馬桶刷「插肛門」！男同學拖廁所逼看手淫　精尿噴滿臉

▲▼男同學將少年拖至廁所，除了當場手淫，還將精液與尿液潑灑致臉上。（示意圖／CFP）

▲男同學將少年拖至廁所，除了當場手淫，還將精液與尿液潑灑到臉上。（示意圖／CFP）

少年描述不堪回首的遭性虐過程，「一開始的時候他們還會在我身體裡（應是指肛門內）放進口紅，當時我痛的大吼大叫，然而他們卻從洗衣桶裡撿起襪子，把襪子塞進我的嘴巴，還用膠帶黏起來。」

然而，當少年將被害經過一五一十告訴私塾院長，卻反而遭到對方一震毆打與出言辱罵，「我告訴院長我的雙腿受傷、很痛的時候，院長卻罵我『別再裝了』斷打我後腦杓、還賞我巴掌，罵我是殘障......。」

少年補充，私塾不僅不願意帶他去醫院看診、接受治療，甚至還動員少年加入蓋校舍等勞務活動，而每個月的點心費用高達20萬韓元，但少年每周只能拿到一碗泡麵。

▲▼南韓17歲少年，慘遭私塾寢室同儕虐待，甚至還被對方以馬桶刷塞肛門。（示意圖／CFP）

▲17歲少年慘遭私塾寢室同儕虐待，甚至還被對方以馬桶刷塞肛門。（示意圖／CFP）

私塾解釋，學生們在特性上容易起衝突，不過每當衝突發生時，都會實施分離措施，並沒有漠視暴力發生。

根據《韓聯社》報導，其實南韓慶尚南道河東郡這種傳統私塾，學生年齡介於國小、國中、高中之間，一般來說都是家庭或校園難以教育的問題學生，或是手機與網路中毒、不適應社會生活、患有憤怒調節障礙等青少年才會被家長送進來就讀，希望透過傳統禮節教育來磨練性格。

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