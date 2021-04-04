夢見密室藏屍！她拆牆驚見「封死大鐵門」　網嚇壞：千萬別打開

記者吳美依／綜合報導

外國一名婦女睡覺時，夢見自己經營的美容院裡有一間「密室」，且裡面堆滿人類遺體。她隔日醒來後，決定拆牆一探究竟，竟真的發現一道封死的巨大鐵門。女兒米蘭達（Miranda）將此過程分享至TikTok後，許多網友震驚不已，直呼這簡直就是恐怖電影情節，並且留言勸說母女倆「千萬別打開」那道門。

畫面中，米蘭達的母親奮力拆掉保麗龍材質隔間牆，露出一道巨大黑色鐵門。她用鐵鎚猛敲金屬門板，無奈地說，「我過不去」。

▲外國一名婦女夢到她經營的美容院暗藏密室，且裡頭藏著人類遺體，她醒來後拆牆一看，竟真的發現一道暗門。巨大鐵門後面是另一道牆，而可能與「密室」相連的儲藏間牆上有一扇詭異密封窗戶。（圖／翻攝TikTok@hippieloumom）



米蘭達之後拍攝其他影片表示，2人設法把鐵門切割開來，卻發現背後是另一道牆壁。她接著來到由電梯井改建而成、可能與「密室」相連的儲藏間，輕敲牆壁，果然傳出空心的聲音，而且牆上還有一扇詭異窗戶，不知為何遭到密封。因此，母女倆都認為，第2道牆後一定藏著不為人知的祕密。

該影片累計超過160萬次觀看和數千則留言，網友們紛紛表示，「它被封死是有原因的」、「我不認為那道門應該被打開」，也有人認為這很像電影《納尼亞傳奇：獅子、女巫、魔衣櫥》的情節。另一些民眾認為米蘭達的媽媽被「附身」，「她可能擁有靈異體質，某人的靈魂試圖求助」。

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