浴缸排水孔「詭異發光」　她住旅館PO照求助！網嚇瘋：地獄入口？

▲芮貝克(Shevi Reback)投宿旅館,發現浴缸排水孔在發光。(圖/翻攝自Facebook/Things Found In Walls - And Other Hidden Findings)

記者吳美依/綜合外電報導

外國女子芮貝克(Shevi Reback)3月31日投宿某旅館,卻意外發現浴缸排水孔散發出詭異亮光,她驚恐地將照片分享至臉書社團,詢問那到底是什麼。許多網友都被這幅景象給嚇壞了,直呼實在太毛骨悚然,甚至有人開玩笑地說,那或許是「通往地獄的入口」。

照片中,浴缸排水孔發出橘色亮光,彷彿有人在下方點了一盞燈。芮貝克在貼文中表示,「我在一間旅館裡,剛剛才注意到浴缸排水孔裡面有亮光,那會是什麼呢?」

此篇貼文引發熱議,大部分網友都認為這件事「詭異到不行」,開玩笑說「這顯然是通往地獄大門」。還有人引述小丑恐怖電影《牠》的情節表示,「嗯,不知道欸,但如果下面突然冒出一個人,問你喜不喜歡氣球,記得說不!」

儘管如此,仍有網友提出較為合理的解釋。他們指出,許多旅館建造時,都會打造一個連通各房間機械與管線的「維修走廊」,「如果浴缸排水管是塑膠製,且維修人員把(維修廊道的)燈光打開,那妳在房間裡就會看見」。

瑞貝克似乎也同意這個說法,她稍後表示,「哇,這篇貼文爆紅了。根據一些留言的說法,看來(燈光)似乎的確來自半透明水管和維修走廊的燈光。我希望這就是原因」。

搬開家具驚見人孔蓋!她臥房下方暗藏「70年密室」 內部擺設曝光



他入住Airbnb傳怪聲…通風口竟藏「秘密房」 網嚇瘋:在拍恐怖片

►《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事



雅頓超進化黃金導航臉部膠囊,一滴逆轉膚況