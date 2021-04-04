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台南優化拓寬區道南175線　黃偉哲：助新化果菜市場帶動觀光及經濟發展

▲台南市工務局動用5億1600萬元經費進行區道南175線道路拓寬工程，預計今年8月完工，台南市長黃偉哲與工務局長蘇金安等人前往視察工程品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市工務局動用5億1600萬元經費進行區道南175線道路拓寬工程，預計今年8月完工，台南市長黃偉哲與工務局長蘇金安等人前往視察工程品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林悅／台南報導

因應新化果菜市場遷建及串連虎頭埤風景區，台南市工務局動用5億1600萬元經費進行南175線道路拓寬工程，預計今年8月完工，台南市長黃偉哲與工務局長蘇金安、新化區長吳金喜、立委林宜瑾及市議員李偉智、林志展、陳碧玉、林志聰、Ingay Tali 穎艾達利和在地里長、鄉親等人近日特別前往視察工程品質。

黃偉哲市長等人，期盼區道南175線拓寬工程除提供更舒適便捷的交通環境外，並有助於帶動新化果菜市場及虎頭埤風景區等周邊地區的觀光風潮。

▲台南市工務局動用5億1600萬元經費進行區道南175線道路拓寬工程，預計今年8月完工，台南市長黃偉哲與工務局長蘇金安等人前往視察工程品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，感謝立委及議員的支持，才能推動新化區175線道路拓寬，工程經費幾乎全額使用南市府預算，希望這個工程可以如期如質完工，品質一定要保證很好，提供新化區便利的交通服務，也帶動新化果菜市場成為人潮熱絡的觀光旅遊熱點，讓相關的攤商、遊客及居民往來更方便。

工務局指出，新化既有的區道南175線道路除斷面較小外，在冷水埤橋處的路型也較為彎繞，一旦果菜市場遷建完成，各式蔬果運送車輛將透過區道南175線向北往返台20線並銜接國道八號，或由區道南172線進出新化外環道將蔬果送往台南各地，則現有6~8公尺的路寬就不敷使用。▲台南市工務局動用5億1600萬元經費進行區道南175線道路拓寬工程，預計今年8月完工，台南市長黃偉哲與工務局長蘇金安等人前往視察工程品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為保障用路人安全，且顧及保留沿線植栽，工務局籌資5億1,600萬元(用地費2億6800萬、工程費2億4800萬)將道路依路型需求截彎取直，拓寬為13~18公尺不等寬度，拓寬長度約2.2公里，範圍自連接台20線起至新化果菜市場段，中央分隔島約2公尺，雙向路寬分別約5.5~6公尺，已於108年10月9日開工，目前進度約77%，正施做二處橫跨信義路及區道南175線的過路箱涵，預計今年8月完工。

▲台南市工務局動用5億1600萬元經費進行區道南175線道路拓寬工程，預計今年8月完工，台南市長黃偉哲與工務局長蘇金安等人前往視察工程品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

拓寬路段沿線植栽合計約500棵，工務局為盡可能保留當地景觀，設計之初即朝減少植栽移植方向進行，將現有行道樹作為中央分隔島、採單側拓寬，經檢討後僅需移植或移除約60棵樹，新化果菜市場以南的芒果樹綠色隧道景觀亦保留原狀。

黃偉哲視察時指出，南市府推動新化果菜市場遷建，前衛無比的設計勢必將成為台南指標性建築，更可與虎頭埤風景區相互串聯，工務局未雨綢繆配合推動區道南175線拓寬工程並進行環境美化，期待完成後可提供舒適、寬敞、安全且景緻怡人的用路環境，並促進在地觀光效益。

另外，因應大新化區的發展，工務局除已完成改善區道南168線（中興路）市區路段外，更配合大南方計畫，規劃新市區番子寮農場周遭道路、新化區虎頭埤風景區、中興大學新化林場及大坑休閒農場聯絡道路優化工程，近日已爭取前瞻計畫經費，由交通部公路總局核定補助約4900萬元，辦理區道南138線（那抜林到潭頂）、南168線往中興林場路段、南177線等道路總計約11公里的路平改善工程，以建構更順暢的交通網絡，並有助於提升新化果菜市場遷建後帶來的觀光效益。

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