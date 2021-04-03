警政署下令：全國各警局關懷罹難者家屬　專車接送花蓮認屍

▲▼警政署長陳家欽赴花蓮市立殯儀館關切警方協助工作及進度。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

警政署長陳家欽3日趕赴花蓮，除關心台鐵太魯閣號重大交通事故現場處理進度及交通疏導狀況之外，特別指示執勤同仁應秉同理心，儘速協助完成比對工作以確認亡者身分，讓家屬得以安心。



台鐵太魯閣號列車2日不幸發生脫軌重大交通事故，由於事權單位鐵路警察局警力有限，警政署長陳家欽第一時間指示花蓮縣警察局成立前進指揮所，由警察局長蔡丁賢現場坐鎮指揮，另調度保一總隊、花蓮港警局警力至花蓮支援，相關警力全力投入，分別擔任事故現場維安、救護路線交通疏導、相驗處所秩序及安全維護、相驗及死者身分確認工作。





警政署長陳家欽也在3日趕赴花蓮，由於本次事故罹難人數眾多，特別指示花蓮縣警察局於勤前教育時加強執勤同仁的心理建設，以同理心協助家屬完成身分確認，另員警勤務勞逸、休憩處所及行動補給等均應妥適規劃。

▲▼陳家欽特別指示秉持同理心，儘速協助完成比對工作以確認亡者身分，讓家屬安心。



陳家欽表示，目前還有部分罹難者無法辨識身分，針對後續鑑驗及比對工作，警政署已在花蓮殯儀館內，設置服務窗口，刑事警察局及花蓮縣警察局相關同仁已日夜加班並全員停休，現場採取DNA、指紋，並連夜將檢體DNA送至台北法醫研究所及刑事警察局鑑定，以加快身分比對，讓家屬得以安心，若有家屬需要，可前往殯儀館請求警方協助。





另外，針對居住在花蓮縣以外的家屬，陳家欽特別指示相關警察局，對於設籍在該轄區家屬，指派專人親自轉達，提供專人專車接送到花蓮；對於家屬尚未前來指認者，派專人前往通報，希望以同理心，盡力做到溫馨服務。

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