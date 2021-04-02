太魯閣翻覆罹難者「蓋紙板」運出…屍袋疑不足　心碎畫面曝光

記者黃彥傑、陳豐德／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號行經花蓮清水隧道2日上午發生出軌意外，目前已經累計48人罹難、159人輕重傷送醫，由於死亡人數眾多、屍袋有限，搜救人員為爭取時效，同時也要顧及亡者尊嚴，於是使用紙板蓋住死者遺體，透過接力方式從車廂內運出。

▲太魯閣號翻覆罹難者遺體以紙板運出。（圖／記者黃彥傑翻攝）



太魯閣號車廂內的搜救人員大喊「注意他的手！」從第3車廂內陸續將罹難者遺體藉由擔架運出，部分受傷的傷患，體重較輕的女性有些是透過背負的方式背出，其餘則是透過擔架運送。目前合計48死中40人現場等待檢察官相驗，7人已由臺鐵鐵路接駁車送新城火車站後轉送殯儀館，1人送醫後宣告死亡。

而此次花蓮慈濟醫院收治的病患當中，6歲楊姓女童送醫不治，為目前此次太魯閣出軌事故中最年輕的罹難者。

其中第5車廂一對余姓姊妹花原本要去花蓮掃墓，僥倖躲過死劫，她們接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪表示，當時爬過好幾個人的屍體從能脫困，而姊妹其中一人臉部破相，緊急送往醫院縫11針，回憶事發過程嚇得直說「三魂七魄都不見了！」

余姓姊妹花表示，他們是從台北搭台鐵要回花蓮老家掃墓，與另名友人搭上這列死亡太魯閣號，意外發生時有感覺到緊急剎車，接下來聽到「噔、噔」兩聲，疑似是列車撞上工程車跟山壁的聲音，接下來就發生翻覆意外，車廂內電燈全暗。

▼太魯閣號翻覆，生還者透過擔架救出。（圖／記者黃彥傑翻攝）



▼太魯閣號翻覆，罹難者部分蓋著紙板。（圖／記者黃彥傑翻攝）



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