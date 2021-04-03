台東人7死21傷！59位返鄉搭上太魯閣　饒慶鈴慰問罹難家屬

▲ 饒慶鈴慰問陳姓罹難者的媽媽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台鐵408車次清明連假首日，在花蓮縣秀林鄉大清水隧道發生嚴重出軌意外事故，車上不少台東鄉親搭乘要返鄉掃墓，造成嚴重死傷，台東縣長饒慶鈴除了2日連夜趕赴花蓮慰問住院傷者並前往殯儀館慰問罹難者家屬，得知3日凌晨2名台東罹難者遺體已運回台東，一早又特別與市長張國洲前往市殯慰問家屬。

▼ 饒慶鈴慰問長濱李姓罹難者的妻子。（圖／記者楊漢聲翻攝）



饒慶鈴3日上午由台東市長張國洲、台鐵台東站長楊舜安等人陪同共同說明，饒慶鈴表示，據台鐵目前提供資訊太魯閣事故中，車上311位乘客中，其中59人設籍台東，傷者177人、 有21位設籍台東，其中7人仍在花蓮住院，目前罹難者為42人、確認設籍台東者為7位(其中2名遺體已運回台東)，另外在台東就醫個案均已離院，後續會與團隊持續掌握最新情況，全力陪伴與協助。

縣府社會處指出，408車次太魯閣號火車出軌事故發生後，縣長饒慶鈴第一時間啟動緊急應變小組，並於2日下午2點親自主持召開應變會議，責成消防局、衛生局、社會處、民政處、交觀處、國計處等分層處理機制。社會處於當日下午有14位同仁前往花蓮，派駐在花蓮市立殯儀館、花蓮慈濟、門諾、部立花蓮醫院及國軍805醫院進行傷患及家屬關懷行程。



饒慶鈴於2日晚間6時許抵達台東火車站等候由遊覽車接駁返回台東的民眾90餘人，旋即驅車趕赴花蓮市殯及各醫院慰問。目前葬儀的部分由同業公會理事長李濂松理事長協助。已知縣內7名死亡名單有長濱鄉李O興、卑南鄉陳O珍、台東市卓O潔、陳O全、廖O羽、陳O靜、劉O辰，前2位遺體已運回台東市立殯儀館追遠廳。

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