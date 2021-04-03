快訊／太魯閣50死！李義祥現身「5法警護駕」　腰包遮臉喊：對不起

記者黃彥傑、陳以昇、莊智勝／花蓮報導

清明連假首日台鐵傳出重大事故，一輛工程車自邊坡滑落，撞上408次太魯閣號列車，釀成50死178傷慘劇。該肇事車輛所屬的義祥工業社負責人李義祥經複訊後今午裁定50萬元交保，稍早李的友人前來花蓮地檢署辦理交保，隨後李義祥在5名法警的保護下現身，還以黑色腰包遮臉，快步坐上友人的賓士轎車C300離開現場；期間面對現場大陣仗媒體追問，李還頻頻道歉「對不起、對不起！」

▲李義祥交保現身，搭上朋友的賓士C300黑色轎車離開現場。（圖／記者黃彥傑攝，下同）