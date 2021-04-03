墾丁台灣祭湧入人車潮　屏警會同環保、監理聯合取締25件違規

▲屏東警方會同環保、監理單位取締交通違規 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府在墾丁大灣遊憩區舉辦「臺灣祭」活動，吸引大批遊客湧入，避免湧入的人潮及車潮影響交通安全及秩序，屏東縣政府警察局會同環保局、屏東監理站等單位，在台26線等路段設置攔截點，昨（2）日共查獲25件各式違規案件，今（3）日是活動最後一天，警方籲請用路人遵守相關規定，以維持交通順暢與安全。

▲▼稽查車輛。

台灣祭昨天是第2天，清明節4天連假，致枋寮、恆春地區於清明連假首日湧入大量車潮，最高每小時近3千輛，縣警局實施台1線南下調撥車道全力疏解車流措施，確保交通順暢。

警方有鑑於過去音樂祭所帶來的人潮與車潮，衍生交通問題及秩序，會同環保局、監理站稽查人員在通往恆春半島主要幹道臺26線設攔查點，加強聯合稽查，嚴格取締酒駕、飆車及非法改裝車輛，共取締違規變更燈光10件、車輛噪音2件、未繫安全帶8件、無照駕駛1件及告發逾檢註銷4件。

局長李文章呼籲駕駛朋友遵守交通規則勿以身試法，籲請用路人了解在這次連假期間所做交通疏導工作及防制危險駕車勤務的重視與用心，遵守交通勤務人員的疏導與指揮，嚴守交通規則，並隨時監看沿路CMS電子看板、LED字幕顯示器及收聽警廣，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊，確保行車安全、交通順暢。

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